Prix Tech for Future 2024 : Sintermat créé des matériaux durables et solides pour l'industrie grâce à la métallurgie des poudres

En créant Sintermat en 2016, Fouad Naimi n'est pas seulement devenu chef d'entreprise. Il s'est mué en ambassadeur de la technologie du frittage flash, appelé aussi Spark Plasma Sintering (SPS) : un procédé utilisé dans la métallurgie des poudres, où les particules se soudent sous l'effet de la chaleur, de la pression et d'un courant électrique. « Le frittage flash produit des matériaux augmentés dont les performances sont exceptionnelles : résistance, densité, dureté améliorée, durée de vie allongée, allègement, design unique. Le process consomme entre trois et cinq fois moins d'énergie, par rapport aux procédés traditionnels de chauffe dans un four », plaide Fouad Naimi. Chez Sintermat, ces pièces peuvent mesurer jusqu'à 350 millimètres, et pèsent jusqu'à 50 kilogrammes.

Leurs applications ? « La défense et l'aéronautique, en premier lieu », répond Fouad Naimi. Les applications duales (civiles et militaires) potentielles des pièces conçues et fabriquées par la jeune entreprise bourguignonne ont encouragé à Safran et Definvest, fonds français d'investissement dédié aux PME stratégiques de la défense, à entrer au capital de Sintermat. Deux levées complétées par UI Investissement et la caisse régionale du Crédit Agricole lui ont permis de cumuler 10,5 millions d'euros de capitaux extérieurs, réinvestis dans la recherche (3 millions d'euros pour mettre au point la première machine) et les équipements industriels.

Des pièces moins lourdes, un atout pour l'industrie de la défense

Les applications militaires et aéronautiques apparaissent les plus prometteuses. « Notre technologie s'applique aux blindages, aux planchers d'hélicoptères et aux usages par les fantassins. Le poids de la partie céramique d'un gilet pare-balles a pu être ramené de 1.600 grammes à 1.100 grammes, parce que notre pièce est conçue de manière plus précise », rapporte Fouad Naimi. Dans l'aéronautique, l'application développée avec Safran porte sur la conception et le prototypage d'aubes de turbines classiques et d'aubages en superalliages.

L'activité s'avère encore balbutiante, avec un chiffre d'affaires de 667.000 euros en 2023. Mais Fouad Naimi n'est pas un novice de la technologie. Titulaire d'un doctorat en métallurgie des poudres et ancien responsable technique de la plate-forme de frittage de la société d'accélération et du transfert de technologie (Satt) Sayens, il entend démocratiser le frittage de tous les types de matériaux. L'activité (conception, prototypage, production en série) porte sur les poudres métalliques, les céramiques, mais aussi les déchets et des rebuts industriels.

« Nos projets récents s'orientent vers des matériaux de packaging sans matière issue de la pétrochimie », annonce Fouad Naimi. Une première application locale, en Bourgogne, valorisera des sarments de vigne transformés en coffrets, qui distingueront les meilleurs crus chez les viticulteurs.

Décollage en cours et déjà la rentabilité

Etablie à Venarey-Les Laumes, en Côte-d'Or, Sintermat compte 23 salariés. Les effectifs vont croître rapidement. 15 embauches sont prévues pour accompagner la croissance escomptée à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. A terme, l'activité sera segmentée en cinq marchés principaux : la défense (blindage, munitions), l'aéronautique, le luxe (horlogerie), les outillages industriels et le packaging. Pour accompagner sa progression, l'entreprise table sur un portefeuille de brevets qui couvrira l'ensemble de ses activités, de l'accompagnement jusqu'à l'industrialisation.

« Les comptes seront positifs pour la première fois en 2024 », se réjouit Fouad Naimi. « On a des discussions pour mettre en place des machines chez nos clients », annonce le fondateur, ravi de l'ancrage territorial qu'il a su préserver en Côte-d'Or. « Nous sommes proches de la Metal'Valley, avec des voisins comme Legrand ou Framatome qui nous ouvrent la voie vers le nucléaire », se réjouit Fouad Naimi, qui prévoit aussi de structurer son offre commerciale en Europe.

« Tech for Future » est le plus grand concours de startups de France. Organisé par les rédactions de La Tribune, il est soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, Deloitte, BeTomorrow, l'INPI, le ministère des Outre-Mer, Orange, The Box et BFM Business. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines. Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 28 mars, les 10 grands gagnants 2024. Après sa victoire lors de la sélection en Grand Est / Bourgogne Franche Comté, Sintermat gagne le prix Industrie de Tech for Future 2024.