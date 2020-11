Yubo peut-il être le premier français à percer dans l'univers bouché des réseaux sociaux ?

Dans l'univers impitoyable des réseaux sociaux, percer auprès du grand public relève de l'exploit. En dehors de l'empire Facebook (qui comprend Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, les quatre réseaux les plus populaires au monde avec entre 1,3 et 2,8 milliards d'utilisateurs mensuels), peu ont trouvé une recette gagnante : Twitter, Snap, Tik Tok ou encore Pinterest, les plus populaires d'entre eux, revendiquent plusieurs centaines millions d'utilisateurs mais restent très loin des quatre géants. Puis viennent tout un tas de prétendants qui grattent à la porte de ce club très fermé, à l'image de Discord, Vero ou encore, surprise, du français Yubo, qui vient de lever 40 millions d'euros supplémentaire pour passer un cap de croissance.

Les amitiés avec des inconnus autour de centres d'intérêts communs

Lancé en 2015 par deux étudiants de Centrale Supelec, Sacha Lazimi et Arthur Patora, avec deux autres co-fondateurs, Yubo a décelé une faiblesse des réseaux sociaux populaires et tente de s'y engouffrer : la difficulté de discuter avec des inconnus dotés des même centres d'intérêts.