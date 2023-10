Justice : Google visé par une enquête pour pratiques anti-concurrentielles au Japon

Nouveaux ennuis judiciaires pour Google. L'autorité japonaise de la concurrence a annoncé ce lundi avoir ouvert une enquête sur la firme pour déterminer si le géant américain avait illégalement sollicité un traitement préférentiel auprès de fabricants de smartphones, des soupçons pour lesquels il est déjà poursuivi aux Etats-Unis.

Le groupe californien est notamment soupçonné d'avoir demandé à des fabricants d'appareils utilisant son système d'exploitation Android d'y installer ses propres applications de recherche et de navigation sur internet, a expliqué la Commission du commerce équitable du Japon dans un communiqué.

Accord secret avec certains fabricants

Il aurait également négocié avec des fabricants d'appareils pour qu'ils n'intègrent pas les applications de ses concurrents, leur versant en échange une part des bénéfices générés par les publicités liées à son moteur de recherche, ajoute le communiqué, mentionnant des soupçons de pratiques anticoncurrentielles. Le régulateur japonais a lancé un appel aux contributions publiques à ce sujet, jusqu'au 22 novembre.

Lire aussiMicrosoft, Amazon, Google : les géants du cloud dans le viseur du régulateur britannique

« D'une manière générale, il devient difficile pour les concurrents » de Google de rivaliser « si un acteur puissant tente de bâtir un système pour maintenir son influence ou exclure » ses rivaux, a déclaré Saiko Nakajima, cheffe de la division d'enquête sur les plateformes numériques de la Commission, lors d'une conférence de presse.

Google Japon a affirmé à l'AFP qu'avec Android, le groupe offrait à ses utilisateurs « le choix de personnaliser leurs appareils en fonction de leurs besoins, incluant la manière dont ils naviguent et font des recherches sur internet, ou dont ils téléchargent des applications ». « Nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec les agences gouvernementales pour montrer comment nous soutenons l'écosystème Android et élargissons le choix des utilisateurs au Japon », a-t-il ajouté.

Un procès historique aux Etats-Unis

Mi-septembre, un grand procès s'est ouvert aux Etats-Unis contre Google. En toile de fond de cette méga-procédure, la question suivante : Google doit-il le succès de son moteur de recherche à ses performances ou à des pratiques anticoncurrentielles ? Le gouvernement américain estime que Google a bâti sa domination sur la recherche en ligne grâce à des contrats illégaux avec des entreprises telles que Samsung, Apple et Firefox, pour que son outil soit installé par défaut sur leurs smartphones et services.

Le procès portera d'ailleurs sur les contrats passés entre Google et des fabricants d'appareils (comme Apple et Samsung), des opérateurs de téléphonie mobile (comme T-Mobile ou AT&T) et d'autres entreprises (comme Mozilla). D'après le gouvernement américain, ces pratiques ont laissé peu de chance à ses concurrents de rivaliser.

En dehors de Yahoo à ses débuts, Google n'a jamais eu de concurrent à sa taille. Avec plus de 90% de parts sur le marché de la recherche en ligne, son outil semble désormais indétrônable. Même lorsque Microsoft a injecté un outil d'intelligence artificielle inédit dans son moteur de recherche Bing, il n'a fait qu'effleurer le mastodonte.

Lire aussiProcès antitrust de Google : le patron de Microsoft s'en prend à la domination de Google, et craint qu'elle s'amplifie

En Europe, Google a été condamné à des amendes de plus de 8,2 milliards d'euros pour diverses infractions au droit de la concurrence, bien que certaines de ces décisions fassent l'objet d'un appel. Si le montant de cette amende paraît important, il faut rappeler que cela représente peu d'argent pour un groupe qui a fait pour 289,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en juin dernier, et 60 milliards de bénéfice en 2022.

(Avec AFP)