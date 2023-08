Google garantit plus de transparence pour se conformer aux nouvelles règles européennes (DSA)

Au tour de Google de se conformer au DSA (Digital Services Act), la législation qui s'impose à partir de vendredi dans l'espace européen aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marchés et moteurs de recherche. Le géant de la tech s'est engagé ce jeudi 24 août à fournir plus d'informations dans son « Centre de transparence publicitaire » sur la façon dont fonctionne le ciblage des annonces, et à permettre l'accès des chercheurs à plus de données.

Ces mesures ont été annoncées dans un billet de blog par Laurie Richardson, vice-présidente de Google chargée de la confiance et la sécurité, et Jennifer Flannery O'Connor, vice-présidente de YouTube chargée de la gestion des produits. Les deux responsables ont aussi indiqué que Google publierait davantage d'informations sur sa gestion de la modération des contenus, en étendant cet engagement à un plus grand nombre de ses services, notamment Maps, Play, Search et Shopping.

TikTok et Meta ont déjà pris des mesures

Comme Amazon, Meta ou encore Booking, Google est désormais soumis à des obligations plus strictes en matière de signalement et de retrait des contenus illégaux, de lutte contre la désinformation, de protection aux mineurs, mais aussi de ciblage publicitaire.

TikTok et Meta (Facebook, Instagram) ont récemment annoncé des changements pour s'adapter aux nouvelles règles. Le respect de ces obligations liées au DSA sera contrôlé par des audits indépendants, sous l'œil de la Commission européenne. Toute infraction sera passible d'amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Menace ultime, les récidivistes pourraient être interdits.

Le site Rencontre Ados supprimé de Play Store Le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot a « saisi la procureure de la République » à propos des propositions pédophiles signalées ces derniers jours sur le site Rencontre Ados, a-t-il annoncé jeudi sur franceinfo TV. Dans la foulée, Google a supprimé l'appli de son magasin d'applications Play Store, s'est félicité le ministère. « Ceux qui se livrent à ces comportements criminels peuvent être retrouvés et peuvent être condamnés », a insisté le ministre. « J'ai pris contact avec le site, avec lequel je vais échanger aujourd'hui pour améliorer sa coopération avec les autorités de police et de justice ». Le site Pharos, la plateforme du ministère de l'Intérieur où peuvent être signalés les contenus illicites, a reçu 497 signalements concernant Rencontre Ados depuis 2009, avec un très gros afflux ces deux derniers jours : 129 signalements ont été reçus mercredi, a-t-on appris de source policière. Depuis quelques jours, relayant des signalements de parents, la presse a relevé de nombreux exemples de propositions pédophiles sur le site belge, gratuit, qui cible « les jeunes de 13 à 25 ans » et existe depuis près de 18 ans.

(Avec AFP)