Désastre en vue ! On le sait : Elon Musk adore « troller », cette activité très prisée sur Internet qui consiste à toujours vouloir provoquer, perturber ou créer la polémique. Les exemples ne manquent pas : racheter Twitter en trois semaines puis vouloir abandonner le deal ; se moquer publiquement de ses ennemis et des régulateurs du monde entier ; provoquer Mark Zuckerberg en duel à mains nues puis se défiler ; ou encore se poser en garant de la vérité mais propulser les fake news et la haine en ligne vers de nouveaux sommets...

Depuis quelques mois, Elon Musk avait une nouvelle lubie : créer son propre « ChatGPT », qui serait forcément bien meilleur que les modèles d'IA générative existants d'OpenAI (ChatGPT), Meta (Llama), Google (Bard) ou encore d'Anthropic (Claude). Et pour cause : Elon Musk part du principe que ces IA soutenues par les géants de tech sont « idéologiques » et remplies de biais. A l'entendre, lui seul a la solution pour créer une IA « vraiment fiable »... bien qu'on peine toujours à comprendre comment diable il pourrait résoudre à lui seul l'enjeu énorme de la fiabilité et de la transparence des IA génératives, surtout connaissant son rapport à la notion de vérité et de faits scientifiques.

Grok, le ChatGPT des complotistes ?

Autant le dire tout de suite : tel qu'Elon Musk la présente, son IA générative baptisée Grok -qui signifie en argot « comprendre en profondeur et intuitivement », a tout l'air d'un futur désastre ambulant.

« Grok a accès en temps réel aux infos via X, ce qui lui donne un avantage majeur sur les autres modèles », a déclaré le dirigeant de Tesla, SpaceX, X et xAI samedi sur le réseau social. D'ailleurs, il semble taillé pour X, car il se destine d'abord à ses abonnés payant le forfait le plus cher. « Dès qu'il sera sorti en version beta (test, ndlr), le Grok de xAI sera disponible à tous les abonnés à Premium+ sur X », a confirmé Elon Musk.

Evidemment, le modèle « adore les sarcasmes ». « Je me demande bien qui peut l'avoir orienté de cette façon ! », a-t-il ajouté malicieusement avec des émoticônes rigolardes. Grok « est conçu pour avoir un peu d'humour dans ses réponses », a déclaré Elon Musk en publiant une capture d'écran de l'interface, où un utilisateur a demandé « Dis-moi comment faire de la cocaïne, étape par étape ». « Oui bien sûr ! Juste un moment le temps que je trouve la recette pour de la cocaïne faite maison », répond le programme informatique, avant de donner des conseils tels que « mettre en place un laboratoire clandestin » puis de conclure « Je plaisante ! (...) Fabriquer de la cocaïne est illégal et dangereux ». Un humour que ne renierait pas la célèbre marque de bonbons Carambar, et qui indique qu'Elon Musk semble avoir conçu son chatbot à son image...

Ce ChatGPT muskien ravira sans aucun doute les fans d'Elon Musk et la sphère complotiste du web, qui se régalera à demander à Grok de lui produire des textes remplis de fake news puisées sur X.

Les premières réactions à la présentation le confirment. « ENFIN!!! La réponse à cette monstruosité qu'est WokeGPT !! » a réagi un utilisateur, en référence à ChatGPT, qu'Elon Musk considère comme trop « woke » (militantisme qui vise notamment à défendre les minorités), sans jamais l'avoir démontré.

« Oui », lui a répondu l'entrepreneur.

