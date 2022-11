Nouvelle purge chez Twitter : Elon Musk veut-il tuer le réseau social ?

Vingt jours seulement après la reprise de Twitter par le milliardaire Elon Musk, le réseau social est à feu et à sang et continue de se vider de ses forces vives. Jeudi 17 novembre, le nouveau patron a lancé un ultimatum aux rescapés de l'énorme première vague de licenciements, qui avait frappé 3.700 personnes au début du mois, soit plus de la moitié des effectifs. Dans un courriel, le nouveau dirigeant a demandé individuellement aux employés de choisir entre se donner « à fond, inconditionnellement », et partir, en cliquant sur « Oui » ou « Non ». Une manière d'épurer l'entreprise de toute force de contestation, dans la lignée du renvoi, en début de semaine, de dizaines d'employés - et certains de manière publique - qui avaient osé critiquer son leadership.

Les équipes avaient jusqu'à 17 h pour répondre. D'après la presse américaine, entre plusieurs centaines et 1.500 employés ont cliqué sur le bouton « Non ». Soit, dans le pire des cas, la moitié des effectifs restants, ce qui signifie que Twitter pourrait ne compter aujourd'hui que 1.500 employés, contre plus de 7.000 au début du mois ! Les démissionnaires se voient proposer une indemnité correspondant à trois mois de salaire. De leur côté, ceux qui ont répondu par l'affirmative s'engagent donc à « travailler de longues heures à haute intensité » pour « bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire »... Mais la purge est d'une telle violence que la question se pose : Elon Musk veut-il tuer Twitter ?

Elon Musk veut-il tuer Twitter ?

D'après des messages d'employés sur le Slack d'entreprise (la messagerie interne), beaucoup d'ingénieurs ont décidé de partir, ce qui réduit l'effectif de certaines équipes qui gèrent des systèmes critiques à seulement un ou deux employés (!). Désormais, l'inquiétude porte donc sur la capacité même du réseau social à fonctionner normalement et de manière sécurisée.

Au point que les hashtags #TwitterDown ou #RIPTwitter s'imposent en "tendances" dans les discussions du jour. De nombreux utilisateurs sont persuadés que Twitter vit ses derniers instants, et certaines entreprises et organisations gouvernementales américaines basculent ouvertement vers une autre plateforme de communication.

Elon Musk lui-même, fidèle à son habitude d'agir comme un troll, entretient l'idée de la mort de Twitter. Dans ce message posté en fin de soirée mercredi, le fondateur de Tesla et SpaceX se met en scène à l'enterrement de Twitter en train se réjouir sur sa tombe. Il a ensuite posté un emoji de tête de mort.

« Médiocre gamin dans un corps d'homme, milliardaire sans valeur, parasite suprême... »

De leur côté, de nombreux anciens employés et utilisateurs du réseau social étalent leur écœurement devant l'extrême brutalité d'Elon Musk. Beaucoup de démissionnaires du jour ont décidé d'annoncer leur départ sur Twitter. Les messages consultés par La Tribune oscillent entre la tristesse et la reconnaissance d'avoir travaillé pour une entreprise unique au monde et qui était, jusqu'au rachat, réputée pour la qualité de ses conditions de travail, et la colère et la déception de voir le réseau social aux 320 millions d'utilisateurs « saccagé par un fou ».

Jeudi soir, des insultes anti-Elon Musk ont même été projetées sur la façade du siège social de Twitter à San Francisco, juste à côté du logo. On peut y voir défiler une succession d'insultes dont l'inventivité est digne de la série télévisée Veep :

« Elon Musk : mediocre manchild, pressurized privilege, petty racist, megalomaniac, worthless billionaire, bankruptcy baby, apartheid profiteer, petulant pimple, supreme parasite, dictators asskisser, lawless oligarch, insecure coloniser, cruel hoarder, space Karen »

Que l'on peut traduire par : « Elon Musk : médiocre gamin dans un corps d'homme, privilège pressurisé, raciste insignifiant, mégalomane, milliardaire sans valeur, bébé de la faillite, profiteur de l'apartheid, bouton pétulant, parasite suprême, lécheur de fesses de dictateurs, oligarque sans foi ni loi, colonisateur fragile, accapareur cruel, Karen de l'espace » [!]

Twitter HQ going scorched earth tonight pic.twitter.com/z7Sz9XUoXH — Lauren McKenzie (@TheMcKenziest) November 18, 2022

De leur côté, des dizaines d'employés actuels et surtout passés se sont retrouvés jeudi soir dans un "Spaces", les salons audio de la plateforme, pour se soutenir et évoquer de bons souvenirs, dans une ambiance crépusculaire. Des salariés qui ont choisi de rester ont évoqué leur attachement indéfectible au réseau social et leur désir de le voir survivre et même renaître, même sans y croire réellement. « Bravo à tous les travailleurs de Twitter. Vous avez bâti un lieu de connexion vital et vous méritiez tellement mieux. (...) Merci », a pour sa part tweeté l'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

Vingt jours de décisions surréalistes

Même si la mort de Twitter devient une sérieuse possibilité, le réseau social n'en est pas encore là. Mais en vingt jours à peine, Elon Musk a renvoyé plus de la moitié des effectifs de l'entreprise, lancé puis stoppé, puis relancé, puis à nouveau stoppé son abonnement Twitter Blue qui s'est révélé intenable en à peine quelques jours en raison du déferlement des faux comptes, et surtout, il a fait fuir en masse les annonceurs alors qu'ils pèsent aujourd'hui plus de 90% du chiffre d'affaires de la plateforme.

Plus grave, on peine à discerner une stratégie derrière le chaos. Sa vision d'une "application pour tout", sur le modèle du chinois WeChat, paraît totalement déconnectée de la réalité. Et son engagement politique pour une liberté d'expression absolue a déjà étalé ses limites avec le fiasco Twitter Blue. Elon Musk semble précipiter Twitter dans le mur et en appeler à d'inévitables conflits avec les régulateurs.

Et après son dernier coup d'éclat avec l'ultimatum aux employés, Elon Musk a tweeté : « Et... on vient d'atteindre un nouveau record d'utilisation de Twitter, lol. »

Puis d'ajouter malicieusement « let that sink in », une référence à la photo qu'il avait postée lors de son premier jour chez Twitter, où il était arrivé dans les locaux de l'entreprise un évier dans les bras. On peut traduire cette expression de deux façons : soit « laissons ça infuser », c'est-à-dire que les actions de Musk, aussi brutales et incohérentes soient-elles, auraient pour seul effet de booster l'utilisation réelle de Twitter pour mieux la monétiser dans un second temps ; soit « laissons ça couler », donc qu'Elon Musk ne fait que provoquer la chute de Twitter.