L’université de Caen, future pépinière de hackers éthiques

Le geek à capuche a beau être devenu un héros récurrent des séries venues d'outre-Atlantique, force est de constater que la jeune génération, pourtant biberonnée au numérique, montre peu d'intérêt pour les métiers de la cybersécurité. Méconnaissance des cursus, idées préconçues ou manque de formations adhoc... Comme souvent, les causes sont plurielles, mais le résultat est là. Au moins 15.000 experts manquent à l'appel en France, selon une étude de Wavestone parue en mars 2022. Dans ces conditions, la promesse de l'Elysée de doubler le nombre d'emplois dans la filière à horizon 2025 (de 37.000 à 75.000) risque d'être difficile à tenir.

Au moins 250 étudiants par an

Est-ce parce que quatre grandes institutions normandes ont été victimes de cybercriminels au cours des derniers mois ? Toujours est-il que l'appel pressant du chef de l'Etat a été entendu à l'université de Caen. Lauréate du volet « compétences et métiers d'avenir » du plan France 2030, elle entend bien apporter son tribut à la cause.

Nom de code de son projet : Cyrce - à prononcer comme celui de la magicienne de la mythologie grecque. Ambition affichée : former « au moins » 250 spécialistes de la cybersécurité par an au cours des cinq prochaines années. Le tout dans un large spectre de métiers : cryptologues, administrateurs systèmes et réseaux, responsables de maintenance logicielle et matérielle, délégués à la protection des données... Un choix qui ne relève en rien du hasard, explique Lamri Adoui, président de l'université.

« Si nous nous positionnons, c'est en raison de notre expertise et parce que d'importants besoins nous remontent du terrain. Non seulement de la part des collectivités qui ont été victimes d'attaques, mais aussi des entreprises avec qui nous avons des liens, notamment les grands donneurs d'ordre de l'aérospatiale et du nucléaire qui cherchent à se prémunir d'éventuelles failles chez leurs sous-traitants».

« Favoriser l'immersion »

Concrètement, Cyrce va déboucher sur la création, dès la rentrée prochaine, d'un diplôme universitaire en « droit et management de la cybersécurité » (Bac + 3) puis en septembre 2024 sur un master en cybersécurité (Bac + 5) et d'une formation doctorale dédiée (Bac + 8). « L'alternance sera privilégiée pour favoriser l'immersion au sein des entreprises », indique Lamri Adoui. Comprendre, pas question de former des spécialistes hors sol dans un secteur en perpétuel mouvement. « Les étudiants doivent se confronter à la réalité de la menace ».

Au programme également, la mise en place d'un catalogue de formation continue « sur mesure » et le déploiement d'actions de sensibilisation sous la forme de serious games, de hackathons ou de séances d'information sur le phishing (hameçonnage en français). Objectif « acculturer les étudiants mais aussi des lycéens et des collégiens à ces enjeux qui traversent toutes les disciplines ».

L'université, qui s'est vue allouer 5 millions d'euros par l'Etat et 1 million complémentaire par la Région Normandie pour mener à bien ce programme sur cinq ans, espère faire émerger à terme « un campus de la cybersécurité ». Il lui reste à faire ses preuves. « J'ai confiance dans le fait que nous allons trouver le bon modèle économique », souligne son président. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Faut-il rappeler que les attaques sur les systèmes d'information ont augmenté de 22 % l'an dernier en Europe où plus de la moitié des entreprises disent être confrontées à une pénurie d'experts en cybersécurité. Autant de débouchés en puissance pour les étudiants caennais.