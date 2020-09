Thierry Jadot quitte la direction de Dentsu Aegis Network

Dans la famille Jadot, je demande le grand frère. Thierry Jadot n'est pas connu du grand public comme son petit frère Yannick, député européen EELV et potentiel candidat à la Présidence de la République. Mais dans le monde de la communication et des médias, c'est une figure reconnue. Il préside depuis 2012 la filiale française du cinquième groupe de communication mondial, le Japonais Dentsu. Dentsu Aegis Network est un poids lourd de l'achat média via son réseau Carat, premier réseau mondial d'agences média, une activité qui pèse toujours les deux tiers de la marge brute d'Aegis. Mais sous la houlette de Thierry Jadot, le groupe, qui emploie 1200 personnes en France, s'est diversifié dans le consulting, le marketing sportif, le luxe et le digital. Depuis 2012, Dentsu Aegis Network a connu une progression continue (+ 50% de la marge brute en sept ans, dont la moitié en croissance organique) jusqu'en 2019 où les résultats ont été moins bons.



La maison mère japonaise a donc décidé de se restructurer et de réduire ses effectifs de 11% sur plusieurs marchés clés dont la France. La pandémie a encore amplifié cette tendance, avec une baisse du chiffre d'affaires en 2020 de 15 à 20%. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été mis en place avec une quarantaine de départs, soit 4 % des effectifs. Plusieurs cadres dirigeants ont également quitté les différentes agences du...