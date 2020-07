Solocal : les actionnaires approuvent le plan de sauvetage

"Toutes les résolutions portant sur l'adoption du plan de renforcement de la structure financière ont été largement approuvées à plus de 93%" lors de l'assemblée générale des actionnaires, s'est félicité le groupe dans un communiqué.

Le plan de refinancement, qui repose sur cette augmentation de capital, doit sécuriser "85 millions d'euros de liquidité dans le groupe" et permettre "une réduction de l'endettement d'environ 262 millions d'euros", a rappelé Solocal (ex Pages-Jaunes)

Cet accord de refinancement avait été trouvé début juillet avec les principaux créanciers du groupe, mais devait encore être approuvé par l'assemblée générale des actionnaires.

Un financement de 32 millions d'euros va compléter cette augmentation de capital "pour assurer les besoins de trésorerie à très court terme", souligne le groupe dans son communiqué. Ce financement provient pour moitié de Bpifrance, via un prêt Atout, l'autre moitié venant des créanciers du groupe.

La période de souscription à l'augmentation de capital "devrait avoir lieu entre le 15 et le 29 septembre 2020 pour un règlement-livraison prévu le 5 octobre 2020", indique-t-on encore.

L'augmentation de capital est soumise à certaines conditions. Le groupe doit notamment obtenir auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une dérogation à l'obligation par GoldenTree, le principal créancier de Solocal, de déposer une offre publique. "Aujourd'hui une page se tourne qui nous ouvre de formidables opportunités portées par l'engagement de nos 3.000 collaborateurs et la confiance de nos plus de 300.000 clients. Forts d'une situation financière assainie au service d'un modèle et d'une stratégie gagnants, nous pouvons maintenant aller de l'avant", a commenté le président du conseil d'administration de Solocal Pierre Danon, cité dans le communiqué.