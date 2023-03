Bpifrance lance un fonds pour aider startups et PME à produire en France

Vélos électriques, électro-ménager, textile... La France amorce sa réindustrialisation. La banque publique d'investissement Bpifrance lance un fonds de 50 millions d'euros. Objectif affiché, encourager des startups et des PME à produire sur le sol national leurs idées novatrices, portant souvent sur des objets du quotidien.

« Ce nouveau fonds est lancé dans le cadre de la stratégie de réindustrialisation et en lien avec d'autres actions menées par la banque, pour soutenir et encourager l'implantation de quelques unes des 1.900 startups industrielles recensées dans le pays fin 2022 » - Raphaël Didier, directeur innovation à Bpifrance

Améliorer la consommation énergétique

Dans le détail, le fonds d'une durée de 15 ans sera « opérationnel courant avril ». Les entreprises d'ores et déjà intéressées par une prise de participation minoritaire de l'Etat afin d'ouvrir ou d'améliorer des lignes de production peuvent toutefois déjà contacter Bpifrance.

Ce fonds s'adresse surtout à des sociétés de textile, électro-ménager, agroalimentaire ou autres, désireuses d'améliorer soit l'ergonomie, soit la consommation énergétique, soit la distribution, soit le modèle économique d'un de leurs produits.

Sans révéler de nom, Raphaël Didier évoque l'exemple des vélos électriques. « Ce n'est pas de la deeptech, une innovation qui sort d'un laboratoire de recherche, mais il y a de l'innovation dans l'assemblage, les fonctionnalités, et un marché énorme » en France, qui justifie l'installation de chaînes de production locales.

Renforcer la traçabilité

« Dans le textile, beaucoup de marques écoresponsables souhaitent renforcer la traçabilité de leurs produits », ajoute Paul-François Fournier, directeur exécutif de l'innovation chez Bpifrance. Même son de cloche dans les produits liés à la santé et à l'environnement ou l'électro-ménager, comme le « piège à moustique d'extérieur sans insecticide », ou « Bob, le plus petit lave-vaisselle » une innovation française qui commence à s'exporter.

Deux Français, Damian Py et Antoine Fichet, ont inventé ce petit lave-vaisselle en plastique recyclé, qui fonctionne sans arrivée d'eau, et qui a été présenté au salon CES de Las Vegas en 2022. Il est actuellement fabriqué en Vendée.

« On a beaucoup d'idées dans toutes les régions, mais ces jeunes entreprises ont souvent du mal à financer leur première usine après avoir validé un prototype grâce à des aides régionales ou des business angels. A ce moment-là, il y a un vrai déficit d'investissement en capital qui se fait sentir, y compris chez Bpifrance. Ce nouvel outil direct permettra de passer du prototype aux premières phases industrielles » -Paul-François Fournier, directeur exécutif de l'innovation BpiFrance

76 nouveaux sites industriels en 2022

En 2022, 76 nouvelles usines ou extensions ont vu le jour en France en 2022, a indiqué au début du mois la banque publique d'investissement. L'an passé, 1.900 startups industrielles, dont plus de 70% sont liées à la santé ou au climat, et plus de 10.000 PME innovantes ont été dénombrées.

Elles constituent le terreau d'une « réindustrialisation », estime Bpifrance, alors que le pays s'est vidé en vingt ans « de près de la moitié de ses usines et du tiers de son emploi industriel » entre 1995 et 2015, comme le notait le directeur général de la banque, Nicolas Dufourcq, dans son ouvrage « La désindustrialisation de la France » (Odile Jacob, 2022).

Les 76 nouveaux sites industriels inaugurés en 2022 sont à l'origine de 3.000 créations d'emplois directs, précise Bpifrance. Trente-cinq proviennent de startups qui ont créé leur première ligne de fabrication pilote ou leur première usine, essentiellement dans l'agro-industrie, la valorisation des déchets ou la chimie industrielle.

Les investissements freinés par la hausse des taux

Les 41 restants sont le fait de PME ou d'ETI (entreprises de taille intermédiaire) innovantes, dans le secteur des biens de consommation et de l'agro-industrie.

Le pari de « 100 nouvelles usines ouvertes par an » lancé en janvier 2022 par Emmanuel Macron pour 2025, est en passe « d'être tenu », avait alors estimé Paul-François Fournier, en marge du salon Global Industrie qui se tenait à Lyon.

Mais l'année qui vient risque d'être plus difficile. En cause, la hausse des taux d'intérêt partout dans le monde, puisque celle-ci freine les investissements. « Nous ne sommes pas à l'abri d'une année 2023 qui soit plus modérée que 2022, les levées de fonds sont plus difficiles, mais nous sommes équipés pour y faire face », a-t-il affirmé.

Des levées de fonds supérieures à 100 millions d'euros

L'an passé, les levées de fonds de startups industrielles françaises ont augmenté de 36%, à 3,78 milliards d'euros, dont les deux tiers dans les régions françaises, en dehors de l'Ile-de-France, et à l'encontre d'une tendance mondiale baissière. « La France passe ainsi devant l'Allemagne, et atteint le premier rang des pays de l'Union européenne », avait ajouté Bpifrance.

« Une des raisons probables, c'est que le capital-risque allemand est plus dépendant que la France du capital risque anglo-saxon. Les fonds se sont repliés sur leurs terres d'origine avec le retournement de cycle, alors que la France a gardé son industrie française du capital-risque développée au cours des dix dernières années » - Paul-François Fournier

L'an passé, huit levées de fonds ont ainsi été supérieures à 100 millions d'euros en France, chez Exotec (robots pour préparation de commandes), Verkor (batteries), Lhyffe (hydrogène vert), Soitec (semi-conducteurs), Flying whales (dirigeables pour transport de charges lourdes), Innovafeed (insectes pour nutrition animale), DBV (biotechnologies), et Valvena (biotechnologies, vaccins).

« Depuis 2016, la France a inversé la tendance »

En outre, 600 des 1.900 startups recensées ont levé plus d'un million d'euros, « ce qui nous place au début d'un plan de réindustrialisation dans un cycle long », a souligné le directeur exécutif de l'innovation chez Bpifrance.

« Depuis 2016, la France a inversé la tendance des fermetures et ouvertures d'usines, comme l'ont montré les statistiques publiées chaque année par le cabinet Trendeo. Maintenant, tout le monde, patrons, syndicalistes, formateurs, élèves et salariés, prend conscience d'un mouvement d'ampleur autour de la réindustrialisation par l'innovation » -Paul-François Fournier

Pour encourager la tendance, le gouvernement prévoit notamment un projet de loi « industrie verte » qui doit être présenté au Parlement cet été. Mais il devra être mis en œuvre à coût budgétaire nul, a prévenu le député Renaissance et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale Mathieu Lefebvre lors d'une conférence de presse.

Bpifrance compte surtout sur la suite du plan d'investissement public France 2030. Ce dernier ambitionne de financer à hauteur de 54 milliards d'euros sur cinq ans les grandes transitions écologiques et économiques du pays.

