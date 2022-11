Bouygues Telecom loue une « activité commerciale dynamique »

Il faut croire que les télécoms ne connaissent pas la crise. Ce jeudi, Bouygues Telecom a publié ses résultats au titre des neuf premiers mois de l'année. L'opérateur du groupe Bouygues se porte plutôt bien. En témoigne son chiffre d'affaires, en croissance de 5% sur la période, à plus de 5,5 milliards d'euros. Son résultat net, lui, reste stable, à 290 millions d'euros. Même s'il baisse de 35 millions d'euros depuis le début de l'exercice.

Bouygues Telecom continue d'engranger des abonnés. Sur le mobile, il compte, à la fin du mois de septembre, quelque 15,1 millions de fidèles, en hausse de 368.000 depuis le début de l'année. Au troisième trimestre, l'opérateur en a gagné 175.000. Dans l'Internet fixe, son parc de clients à la fibre atteint les 2,8 millions d'euros d'abonnés. Bouygues Telecom en a gagné 475.000 sur les neuf premiers mois. « La part des clients Internet fixe possédant une offre de fibre continue d'augmenter, et atteint désormais 61%, contre 48% un an auparavant », souligne l'opérateur. C'est le signe, en clair, que les Français continuent de troquer leur vieille connexion ADSL pour la fibre dès qu'ils le peuvent.

En parallèle, Bouygues Telecom continue d'investir dans ses réseaux. Comme ses rivaux Free, Orange et SFR, l'opérateur est contraint de déployer à la fois la 4G, la nouvelle 5G, et bien sûr la fibre sur tout le territoire. Ses investissements bruts ressortent à 1,2 milliard d'euros depuis le début de l'année. Ils sont en hausse de 150 millions d'euros sur un an.