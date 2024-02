Bouygues Telecom lance une nouvelle offre pour démocratiser la 5G industrielle

La numérisation de l'industrie constitue l'une des grandes promesses de la 5G. Cette technologie est, depuis ses débuts, considérée comme un puissant catalyseur pour doper la production des usines, ou assurer une meilleure maintenance des machines, grâce à des myriades de capteurs et autres caméras connectées. Dans l'Hexagone, une poignée de grands groupes, comme le fabricant de câbles sous-marins Alcatel Submarine Networks (ASN), le sidérurgiste ArcelorMittal, ou encore Schneider Electric, ont franchi le pas.

Tous bénéficient de réseaux 5G privés. Ils développent ainsi différents cas d'usage pour gagner en compétitivité. L'ennui ? Ces installations coûtent cher, et sont généralement inabordables pour des entreprises de taille intermédiaire. Partant de ce constat, Bouygues Telecom a développé une nouvelle offre, dite de « 5G privée hybride », présentée ce mercredi.

Objectif, démocratiser la 5G chez les industriels qui souhaitent en profiter, mais à moindre coût. « Aujourd'hui, se doter d'un réseau 5G privé est relativement cher, souligne Emmanuel Micol, directeur de la stratégie de la branche de Bouygues Telecom dédiée aux entreprises. Il faut notamment acheter un cœur de réseau 5G [où transite tout le trafic, ndlr], mais aussi embaucher des personnels pour exploiter les équipements télécoms et les maintenir en état de marche, comme le fait un opérateur. » Cette expertise n'est donc pas à la portée de toutes les bourses.

Avec la solution dégainée par Bouygues Telecom, l'opérateur s'occupe de tout. C'est lui qui, par exemple, va déployer des antennes pour couvrir une usine. Il utilise ses fréquences 3,5 GHz, dédiées à la 5G, pour assurer sa connectivité. Concrètement, il privatise, sur le site, l'intégralité de cette bande. Cette connectivité est gérée par son propre cœur de réseau 5G dit « stand alone » (qui permet de profiter à plein des avantages de la 5G), lequel est opérationnel depuis le mois de décembre.

L'offre de 5G privée hybride de Bouygues Telecom est d'ailleurs la première de l'opérateur à fonctionner avec cet équipement de pointe. Bouygues Telecom fournit, par ailleurs, les cartes SIM nécessaires aux différents cas d'usage. D'autre part, ce sont ici ses ingénieurs et techniciens qui opèrent le réseau. Pour ces services, le client s'acquitte d'un abonnement dont le prix varie en fonction du débit souhaité, qui va de 1 à 20 gigabits/seconde.

Un large éventail d'applications

A travers cette offre, Bouygues Telecom espère convaincre le monde industriel de se convertir à la 5G. Mais il lorgne aussi d'autres domaines, comme ceux des transports ou de la santé. Les CHU, par exemple, utilisent de plus en plus d'équipements connectés, et sont confrontés aux limites des réseaux Wi-Fi. Le secteur de l'événementiel est aussi dans le viseur de Bouygues Telecom.

Les stades et parcs d'expositions sont confrontés à une problématique similaire : ils accueillent de nombreux visiteurs, tous équipés de smartphones connectés au réseau public. Or, ce dernier ne constitue pas une solution fiable et sécurisée pour les professionnels et autres équipements présents sur place.

Les usages sur lesquels Bouygues Telecom planche sont variés. Certains visent, via des tablettes et autres lunettes connectées, à permettre à des techniciens d'assurer plus facilement la maintenance des machines, ou d'effectuer différents diagnostics. La 5G facilite aussi la surveillance des installations, en déployant des caméras où l'on veut, ou même des drones qui effectuent des rondes. Cette technologie est également bien plus fiable que le Wi-Fi pour assurer la connectivité constante des robots mobiles sur un site. D'autres usages concernent l'optimisation de la gestion des stocks, grâce à des caméras dopées à l'intelligence artificielle. A voir, désormais, si les industriels français s'y convertiront.