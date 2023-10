Nokia va supprimer 14.000 emplois après la dégringolade de ses bénéfices

L'année 2023 se confirme compliquée pour Nokia. Le géant finlandais des télécoms a enregistré une baisse de 69% de ses bénéfices au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, à 133 millions d'euros (140 millions de dollars), selon des chiffres publiés ce jeudi 19 octobre. Ses ventes ont quant à elle chuté de 20%, à 4,982 milliards d'euros.

« Au troisième trimestre, nous avons constaté un impact accru des défis macroéconomiques sur notre activité », a confirmé le PDG Pekka Lundmark dans un communiqué.

Conséquence directe : Nokia va réduire ses effectifs. Le groupe a en effet annoncé son intention de baisser le nombre actuel de ses employés de 86.000 à 72.000-77.000 personnes. « Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui ont un impact sur notre personnel », a commenté Pekka Lundmark.

Le poids de la 5G

Nokia est engagé dans une bataille pour les réseaux 5G avec notamment son rival suédois Ericsson. Fin février, c'est d'ailleurs ce dernier qui annonçait la suppression de 8.500 emplois dans le monde, quelques mois après avoir acté un important plan d'économies.

Autre acteur dans la course : le chinois Huawei. Les deux groupes européens ont longtemps souffert de l'émergence de leur concurrent asiatique sur leurs marchés, mais bénéficient depuis quelques années des mesures de restriction prises contre le géant chinois par plusieurs pays occidentaux, États-Unis en tête.

Reste que, depuis le début de cette année 2023, Nokia et Ericsson ressentent une baisse des investissements 5G de leurs clients, les opérateurs de téléphonie mobile, dans certains marchés importants, américain et indien notamment. Confirmé ce troisième trimestre.

« Nous avons constaté un certain ralentissement dans le rythme du déploiement de la 5G en Inde, ce qui signifie que la croissance n'y était plus suffisante pour compenser le ralentissement en Amérique du Nord », a précisé Pekka Lundmark. Börje Ekholm, le PDG d'Ericsson, a de son côté déploré « l'ajustement des stocks des clients, et un rythme de déploiement [ndlr : de la 5G] plus lent ».

Publiés ce mardi, les chiffres d'Ericsson ne sont pas non plus au beau fixe pour le troisième trimestre 2023. Ses ventes ont dégringolé de 10% sur un an, à 68 milliards de couronnes (près de 5,9 milliards d'euros). Et le groupe a enregistré une perte nette colossale de 2,6 milliards d'euros.

Espoir d'amélioration

Nokia s'attend néanmoins à « une amélioration » de ses activités de réseau « au quatrième trimestre ». Pour l'ensemble de l'année, le groupe finlandais s'attend à une évolution de ses ventes annuelles comprises entre -4% et +2% à taux de change constants, contre une hausse prévue de +2 à +8% jusqu'en juillet. La marge opérationnelle 2023 devrait elle être comprise entre 11,5% et 13%, contre une fourchette de 11,5% à 14% initialement prévue. Des prévisions revues à la baisse suite aux résultats du deuxième trimestre.

Ericsson se veut moins optimiste. Börje Ekholm s'attend, pour le quatrième trimestre, à pâtir « de tendances de marché similaires ».

