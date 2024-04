Orange se lie à Google pour développer l'IA générative dans son réseau

Réseau télécom et intelligence artificielle (IA), vers un mariage heureux ? Orange renforce son alliance avec Google pour déployer l'IA générative dans son réseau, a annoncé le groupe français des télécoms ce mardi. Pour rappel, Orange et Google collaborent depuis 2020 dans le cadre de la transition numérique du géant des télécoms.

« Cette collaboration avec Google Cloud et les solutions de pointe annoncées aujourd'hui sont fondamentales pour permettre à Orange de développer une IA à grande échelle, et constituent une étape majeure pour une valorisation significative de toutes nos données », a déclaré Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, dans un communiqué.

Reconnaissance vocale et traitement de données basé sur l'IA

Concrètement, Orange compte utiliser la reconnaissance vocale et le traitement de données basé sur l'IA. Dans le détail, cette dernière aura pour mission d'analyser la télémétrie, soit les données issues des équipements et qui servent à leur gestion, afin de repérer des anomalies, précurseurs de pannes de réseau.

« Cela nous permettra souvent de résoudre des problèmes avant que les clients ne constatent un dysfonctionnement », a expliqué à l'AFP Steve Jarrett, chargé de l'intelligence artificielle chez Orange.

L'IA générative de Google offre aussi une reconnaissance vocale des appels au service client d'Orange, permettant de retranscrire une conversation en direct, identifier le problème soulevé et suggérer des solutions à l'agent du centre d'appels, a détaillé Steve Jarrett.

Robot conversationnel

Autre cas d'usage, Orange entend mettre en place un robot conversationnel interne capable de répondre à des questions d'employés en piochant dans l'énorme masse de documents techniques de l'entreprise. « Cela pourrait être un technicien sur le site d'une antenne-relais qui cherche à résoudre un problème technique complexe sur un équipement, ou un agent de vente en boutique qui essaie de comprendre quel produit sera le plus intéressant et utile à un client », a indiqué Steve Jarrett. « Nous utilisons l'intelligence artificielle non seulement pour synthétiser toute cette information mais aussi pour la rendre plus accessible », ajoute le cadre d'Orange.

Par ailleurs, la solution « cloud » (informatique à distance) de Google, baptisée « Google Distributed Cloud », sera utilisée par Orange dans ses propres centres de données et permettra de filtrer les données sensibles qui doivent rester stockées localement dans les pays où la réglementation l'exige.

Outre les télécoms, le groupe, via sa branche Orange Business dédiée aux entreprises, mise également désormais sur l'IA. Elle a ainsi dévoilé courant mars deux nouvelles offres d'IA générative afin de créer du contenu sur demande.

IA : en voie de démocratisation

L'IA devient un enjeu pour le secteur des télécoms. Elle « est clairement en voie de démocratisation et est désormais embarquée partout : dans les téléphones, dans les périphériques, dans les réseaux », soulignait courant février Thomas Husson, analyste chez Forrester, à l'occasion du salon mondial du mobile (MWC).

Dans la même optique qu'Orange, les opérateurs SKT (Corée du Sud), Deutsche Telekom (Allemagne), e& (Emirats arabes unis), Singtel (Singapour) et le conglomérat japonais SoftBank Corp. ont de leur côté annoncé leur intention de créer une « entreprise commune », afin notamment de développer des modèles de langage, à la base des interfaces d'IA générative. Ils seront « spécifiquement adaptés aux besoins des entreprises de télécommunication », en les aidant à améliorer leurs interactions avec les clients via les assistants numériques et les chatbots.

(Avec AFP)