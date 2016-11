Les conséquences des hausses des taux

Les taux continuent à monter et on commence à s'interroger sur les conséquences. Il était temps. Depuis que Trump a été élu, les taux s'envolent. Certes, comparé à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, emprunter à 10 ans à 0.80% pour la France, à 2.20% en Italie et même à 2.40% pour les États-Unis, c'est encore une aubaine car nous sommes toujours à des taux historiquement bas.

INQUIÉTUDE

Des taux toujours historiquement bas mais nettement plus élevés. De 0.50 à 0.70 % environ. Et beaucoup d'investisseurs craignent maintenant que cette hausse ne fasse que commencer et que le chapitre des taux bas et négatifs soit définitivement tourné. Pour l'instant, tout le monde s'en réjouit, les marchés d'actions en tête mais on devrait commencer à se poser des questions. Et un des principaux sujets de préoccupation c'est le coût de la dette pour les États ? Pour caricaturer, à part l'Allemagne, aucun pays n'a réduit significativement sa dette. Elle a même continué à déraper à un rythme inquiétant. Et c'est le reproche que fait la BCE.

LA PRIME À LA PARESSE

Les gouvernements n'ont pas profité de la manne de l'effondrement des taux d'intérêt pour assainir leurs finances. Ils ont au contraire utilisé ce bonus inespéré pour faire des cadeaux électoralistes ou pour éviter de faire des sacrifices nécessaires. Cette baisse des taux aurait dû être une incitation à l'effort, elle a été en fait une prime à la paresse. Et cette prime est en train de disparaître. En quelques jours, les budgets des états viennent de subir un poids supplémentaire.

LES BANQUES CENTRALES SOUS PRESSION

La BCE et les autres banques centrales vont-elles pouvoir limiter la hausse des taux en continuant à intervenir massivement sur les marchés d'emprunts? Je vous rappelle tout de même un élément...

