Les pilotes de la Lufthansa durcissent leur grève

Dimanche soir, le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) a annoncé qu'il relançait la grève mardi et mercredi, deux nouvelles journées qui signent l'échec des discussions d'hier, très dures, avec la direction de la Lufthansa. Le conflit, qui a déjà donné lieu la semaine passée à quatre jours de grève, porte sur la rémunérations des 5.400 pilotes de la compagnie aérienne allemande.

"Les discussions qui se sont déroulées aujourd'hui [dimanche 28 novembre, Ndlr] n'ont malheureusement pas abouti à un résultat. Il n'y a toujours pas d'offre négociable de la Lufthansa au sujet de la rétribution des pilotes, ce qui signifie que notre grève doit se poursuivre", a annoncé dans un communiqué Jörg Handwerg, membre de la direction de l'organisation syndicale.

Le conflit en cours est le quatorzième entre la direction et les pilotes depuis 2014. La semaine dernière, entre mercredi 23 et samedi 26 novembre, Lufthansa a annulé près de 2.800 vols, ce qui a affecté plus de 350.000 passagers. Tous les vols long-courriers au départ de l'Allemagne sont concernés.

Hausse du coût des grèves : 222 millions en 2014, 231 en 2015

Lufthansa, qui, malgré un bénéfice record l'an dernier, tente de réduire ses coûts face à la concurrence des compagnies à bas coût et des transporteurs du Golfe, offre 2,5% de revalorisation salariale sur six ans jusqu'en 2019. Le syndicat, quant à lui, réclame une augmentation annuelle de 3,7% pour les 5.400 pilotes de la compagnie avec un rattrapage rétroactif sur cinq ans, jusqu'en 2012.

Mais vendredi, le syndicat des pilotes avait refusé la proposition de la direction d'une hausse des salaires de 4,4% (+2,4% en 2016 et +2% en 2017) assortie de la création de 1.000 postes pour les pilotes débutants et jusqu'à 600 stages de formation des pilotes sur une période de cinq ans.

Selon les calculs de l'Institut de recherche économique IW Cologne, les grèves ont coûté 222 millions d'euros à la compagnie en 2014 puis 231 millions en 2015.

Ce lundi matin, vers 11h, l'action Lufthansa perdait 2,58% à la Bourse de Francfort.

(Avec Reuters)