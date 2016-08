Emmanuel Macron sur le départ ?

Ce n'est plus une information. C'est une Arlésienne. Selon nos confrères des Echos, Emmanuel Macron, le ministre de l'Economie aurait décidé de quitter le gouvernement pour pouvoir se consacrer pleinement à la campagne de 2017.

Ce n'est pas la première fois que le départ du ministre est évoqué. Un jour, il est poussé vers la sortie par Manuel Valls, le Premier ministre avec qui le courant n'est jamais passé, le second reprochant au premier de lui avoir volé les habits de grand réformateur, d'être celui qui, selon les médias et les Français, incarnerait le changement. De la part du Premier ministre, c'est une erreur d'appréciation. N'en déplaise au ministre de l'Economie, la loi Macron a accouché d'une souris. Vidée en grande partie de son contenu, de ses réformes structurelle les plus ambitieuses, la loi sur la croissance et l'activité n'a pas bouleversé l'économie française.

Se consacrer à son mouvement

Un autre, c'est l'entourage d'Emmanuel Macron qui évoque son départ imminent, pour se consacrer pleinement à son mouvement politique "En marche". Retrouvant sa liberté de parole, qui ne semblait pourtant pas si bridée que ça si l'on se remémore les nombreuses passes d'armes entre le ministre et les autres membres de l'exécutif - Manuel Valls donc, mais également Michel Sapin...- il pourrait ainsi préparer les élections présidentielles de 2017, au cas où François Hollande, le président de la République ne se représenterait pas à sa propre succession.

Cette dernière hypothèse semble peu probable. En effet, la probabilité que François Hollande décide de s'engager est forte. Emmanuel Macron trahirait-il celui qui l'a jusqu'ici soutenu ? Ce serait étonnant, le ministre de l'Economie ayant toujours déclaré sa loyauté au président de la République. Au regard de tous ces éléments, quel scénario pourrait se décider si Emmanuel Macron devait effectivement quitter Bercy ?

De Matignon à l'Elysée

Ils sont multiples. Une hypothèse circule depuis quelques temps. Une fois son départ acté, Emmanuel Macron se lancerait effectivement dans la course. Ses idées, ses propositions de réforme infuseraient au sein de l'opinion, notamment au sein de la gauche réformatrice et du centre. Et après ? Il se retirerait, pour se ranger aux côtés de François Hollande, une fois sa candidature annoncée. En cas de victoire, en contrepartie de son "sacrifice", il aurait Matignon. Il ne lui resterait plus qu'à réussir là où tous certains de ses prédécesseurs rue de Varenne ont échoué : traverser la Seine et rejoindre l'Elysée en 2022.