Macron a choisi son Premier ministre... dans sa tête

Si la tendance indiquée par les sondages depuis le premier tour de l'élection présidentielle se confirme dimanche dans les votes des Français, Emmanuel Macron sera le prochain président de la république.

Reste à savoir qui sera son Premier ministre, chargé de conduire l'application d'un programme dont on connaît les grandes lignes, et de mener la bataille des élections législatives en faveur du jeune mouvement En Marche! pour assurer à Emmanuel Macron la majorité à l'assemblée nationale.

Plusieurs noms circulent

Celui-ci a déclaré sur RTL avoir d'ores et déjà choisi son Premier ministre, précisant sur Europe 1 que s'il avait ce nom en tête, la personne choisie, elle, l'ignorait. Il a par ailleurs annoncé qu'il dévoilerait, s'il est élu, la composition de son gouvernement, alliant nouveaux visages et personnalités d'expérience, dont le centriste François Bayrou, "après la passation de pouvoir".

Au jeu des pronostics, plusieurs noms circulent, dont justement celui du président du Modem, qui a apporté au leader d'En Marche! un soutien décisif durant sa campagne, ou encore ceux de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de François Hollande, Thierry Breton, patron d'Atos, Bruno Le Maire, député LR, Pascal Lamy, ancien directeur de l'OMC ou encore l'actuelle directrice du FMI, Christine Lagarde. Les noms de la députée européenne Sylvie Goulard et de l'ancienne secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Anne-Marie Idrac circulent également.

Personnaliser le "renouvellement des visages"

Toutefois, Emmanuel Macron a suggéré quelques critères : la personne ne doit pas avoir été ministre d'un gouvernement précédent, disposer d'une solide expérience parlementaire et, surtout, personnaliser le "renouvellement des visages". Ce qui réduit les chances pour les personnes citées.

Au delà des critères, Emmanuel Macron doit avoir une totale confiance dans son futur Premier ministre, dont le rôle dans le quinquennat est souvent ingrat, et s'apparente davantage à celui d'un "collaborateur" comme l'avait dit Nicolas Sarkozy de François Fillon.

Dans ces conditions, deux noms ressortent: Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche, et Edouard Philippe, député LR, proche d'Alain Juppé.

Le premier, âgé de 54 ans, élu député socialiste après la victoire de François Hollande, est devenu l'un des hommes de confiance du favori de l'élection présidentielle et un de ses principaux porte-parole dans les médias et sur les réseaux sociaux, tout en restant d'un abord facile. Il a également un talent d'organisateur comme en témoigne la façon dont il a transformé en à peine plus d'un an la startup En Marche !, en véritable machine de guerre pour la conquête de l'Elysée avec ses 270.000 adhérents.

Une caution venue de la droite

Le second, 47 ans, est un énarque, ancien avocat, devenu maire du Havre en 2010, et réélu brillamment dès le premier tour en 2015. Député LR, il a été le porte-parole d'Alain Juppé durant la campagne des primaires de droite. Symboliquement, il serait une caution venue de la droite pour Emmanuel Macron, susceptible de lui attirer les juppéistes des LR. Il s'est déclaré prêt à travailler avec le leader d'En Marche!.

Pour autant, le choix d'Emmanuel Macron pourrait être autre. N'a-t-il pas souhaiter que ce poste soit occupé par une femme? A moins, qu'il ne s'ingénie à brouiller les pistes. Finalement, le jeu des pronostics reste largement ouvert.