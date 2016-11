Très endetté, Valeant veut céder plusieurs milliards de dollars d'actifs

Après avoir acquis de nombreux actifs ces dernières années, Valeant veut faire machine arrière. Selon le Financial Times, qui se base sur des sources proches du dossier, le groupe pharmaceutique canadien est en discussions avancées avec Takeda, le plus grand laboratoire pharmaceutique japonais, pour lui céder Salix Pharmaceuticals pour 10 milliards de dollars. Si Takeda n'a pas confirmé être concerné par la possible transaction, Valeant a dit mardi être en discussion (sans préciser le nom du potentiel acheteur) pour vendre cette unité spécialisée dans les traitements contre les maux d'estomac. Le groupe canadien avait racheté Salix Pharmaceuticals pour 14,5 milliards de dollars en 2015.

Depuis le début de l'année, l'idée d'une cession massive d'actifs fait son chemin. En mai, céder des activités était vu comme une possibilité. Le patron de Valeant expliquait vouloir réduire sa dette de 1,5 milliard de dollars en 2016. En juin, Joseph Papa annonçait étudier de possibles cessions si le prix est juste. En juillet, le célèbre milliardaire Bill Ackman, qui a intégré le Conseil d'administration du groupe canadien en mars, a assuré que des actifs qui ne font pas partie du cœur de l'activité de Valeant, valorisés 10 milliards de dollars, pourraient être cédés, sans toutefois préciser lesquels.

Boulimie d'acquisitions

Le groupe cherche à réduire la pression d'une dette colossale. En effet, Valeant devrait avoir à rembourser près de 5 milliards de dollars arrivant à échéance en 2018, dont plus de 3,5 milliards de dollars d'obligations et d'emprunts, rapportait Bloomberg en août. Sur le long terme, la dette totale du groupe dépasse les 30 milliards de dollars, selon les résultats trimestriels publiés par Valeant publié mardi 9 août. Par ailleurs, le groupe est accusé de fraudes, ou encore d'avoir augmenté de façon injustifié et drastiquement le prix de certains de ses médicaments, sans compter des erreurs de comptabilité. Cotée 98,5 milliards de dollars le 4 janvier en Bourse, la société n'en vaut plus que 22 milliards aujourd'hui.

Le groupe pâtit également de sa boulimie d'acquisitions (plus d'une cinquantaine en six ans) avec notamment celle de Medicis Pharmaceutical pour 2,6 milliards de dollars en 2012, Bausch & Lomb pour 8,6 milliards de dollars en 2013. En 2015, huit acquisitions ont été effectuées, dont celle de Salix Pharmaceutical, la plus importante acquisition de son histoire.