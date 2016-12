Areva : des investisseurs étrangers prêts à prendre 10% du futur groupe

Areva a annoncé jeudi avoir reçu des offres fermes d'investisseurs étrangers pour participer au renflouement du futur groupe nucléaire, baptisé NewCo, qui sera recentré sur le cycle de l'uranium après restructuration, à hauteur de 500 millions d'euros en échange de 10% du capital.

"On a reçu des offres d'investisseurs de premier plan pour NewCo pour un montant de 500 millions d'euros, c'est-à-dire 10% du capital", dans le cadre d'un plan de sauvetage soumis au feu vert de Bruxelles, a déclaré le directeur général, Philippe Knoche, lors d'une conférence téléphonique. NewCo est détenu aux deux tiers par l'Etat français, directement ou indirectement via la holding Areva SA. Cette annonce rentre dans l'augmentation prévue du capital, qui devrait atteindre 3 milliards d'euros au total pour NewCo, et 2 milliards pour Areva SA.

>> LIRE AUSSI : La restructuration d'Areva approuvée par les actionnaires

(Avec AFP)