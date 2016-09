EDF : Dalkia acquiert un spÃ©cialiste amÃ©ricain des services Ã©nergÃ©tiques

Dalkia, filiale française d'EDF dédiée aux services énergétiques, a annoncé vendredi l'acquisition de l'entreprise américaine Groom Energy Solutions LLC, spécialiste de l'efficacité énergétique pour les entreprises. Le montant de l'opération, n'a pas été dévoilé, mais cette acquisition permet à Dalkia de mettre un pied aux Etats-Unis sur ce marché en croissance. Elle est réalisée via DK Energy US, nouvelle filiale d'EDF chargée du développement de Dalkia aux Etats-Unis.



Créée en 2005, Groom Energy Solutions emploie environ soixante personnes et travaille pour des clients dans la grande distribution, le stockage frigorifique, l'hôtellerie et l'industrie agroalimentaire.

Développement à l'international

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'EDF de développer sa filiale de services énergétiques à l'international, deux ans après le partage de Dalkia entre ses deux co-actionnaires, EDF et Veolia.



EDF avait récupéré les activités françaises de Dalkia tandis que Veolia avait avalé ses actifs à l'étranger. L'électricien a gardé le droit d'utiliser la marque Dalkia pour ses activités en France mais ne peut pas utiliser cette marque pour l'instant à l'étranger. Il a commencé à investir de nouveau hors de l'Hexagone, avec une première acquisition en Pologne fin 2015. Dalkia pourrait aussi officialiser prochainement le rachat des activités en Russie de Fenice, filiale de l'italien Edison, selon Le Figaro.





(Avec AFP)