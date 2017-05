Hollande s’en va : quel bilan de son quinquennat ?

« Moi, président », l'anaphore de François Hollande, ne sera bientôt plus. Cinq ans après, le président va bientôt quitter l'Élysée, et devoir se confronter à l'inventaire de son quinquennat.

Un bilan où les difficultés sont bien pesantes : attentats, armée engagée sur plusieurs fronts, manifestations contre le mariage gay, manifestations contre la loi Travail, vie privée compliquée... Des années graves, une cote de confiance historiquement faible : quel bilan donner de son quinquennat ?

Avec nous pour en débattre, Sophie Wahnich, directrice des recherches en histoire et sciences politiques au CNRS, Vincent Trémolet de Villers, rédacteur en chef des pages « Débats et opinions » du Figaro et Henri Weber, directeur des études européennes au Parti socialiste.