Altice songe à s’introduire à la Bourse américaine

Altice compte visiblement bien jouer les premiers rôles dans la consolidation du câble outre-Atlantique. Le groupe du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, envisage d'introduire en Bourse en 2017 sa filiale américaine, qui comprend les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink, a indiqué vendredi à l'AFP une source bancaire. Cette opération a pour but de lever des fonds qui aideraient à financer la croissance américaine du groupe via de nouvelles acquisitions, a ajouté la source sous couvert d'anonymat.

Aucune décision définitive n'a toutefois été prise, a poursuivi la source, indiquant que d'autres options sont également sur la table. Pour l'instant, le groupe, qui a des activités en France (SFR, Libération, BFMTV, L'Express...), au Portugal, en Israël et dans les Caraïbes, n'a pas encore embauché de banque pour le conseiller même s'il a déjà reçu des offres de services de grandes institutions financières.

Poursuivre la conquête des Etats-Unis

"Nous sommes concentrés sur l'intégration de nos actifs et l'exécution de notre plan", a déclaré à l'AFP un porte-parole, ajoutant que: "Nous n'avons pas d'autre projet à ce stade." Une entrée en Bourse d'Altice USA permettrait au magnat des télécommunications et des médias Patrick Drahi de poursuivre sa conquête des Etats-Unis, dont les cartes du paysage audiovisuel et du câble sont en train d'être redistribuées.

Altice, qui s'est fixé pour objectif de générer à terme la moitié de ses revenus aux Etats-Unis contre 15% prévu fin 2015, pourrait mettre la main sur Verizon Communications FiOS, les activités du câble et de cuivre de l'opérateur télécoms Verizon, et sur les câblo-opérateurs Cox Communications et Mediacom, avaient indiqué à l'AFP fin 2015 des sources bancaires. Après son introduction en Bourse en 2014 à Amsterdam, Altice a cassé sa tire-lire, déboursant quelque 50 milliards d'euros pour racheter SFR, Portugal Telecom, Suddenlink et Cablevision par exemple.

(avec AFP)