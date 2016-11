Apple raillé sur Internet pour son livre à 300 dollars sur ses propres produits

Connu pour la mise en avant de son propre écosystème, Apple a poussé le vice encore plus loin avec son dernier produit. La firme de Cupertino a en effet annoncé la sortie dès ce mercredi 16 novembre dans ses Apple Stores de "Designed by Apple in California", un livre de 450 photos consacré à... ses propres produits. Commercialisé sous deux modèles - petit à 199 dollars et grand à 299 dollars -, l'ouvrage au contenu "volontairement épuré" est dédié à la mémoire de Steve Jobs, défunt cofondateur et patron d'Apple.

"L'idée d'essayer vraiment de faire quelque chose de grand pour l'humanité était la motivation de Steve depuis le début, et cela reste à la fois notre idéal et nos but alors qu'Apple regarde vers le futur", a déclaré Jony Ive, le designer star d'Apple cité dans le communiqué.

Également auteur de la préface du livre, Jony Ive y explique que l'ouvrage est "une représentation objective de notre travail qui, ironiquement, décrit qui nous sommes. [...] Nous nous efforçons, avec plus ou moins de succès, de définir des objets qui apparaissent sans effort. Des objets qui apparaissent si simple, cohérent et inévitable qu'il ne pourrait y avoir d'alternative rationnelle".

Fait amusant : la réalisation du livre, commencée il y a 8 ans soit 3 ans avant le décès de Steve Jobs, a demandé à Apple d'acheter certains de ses produits puisque aucune archive n'avait été conservée, a expliqué au site de design Wallpaper Jony Ive.

"Le Mac Book le moins cher jamais vu"

Rapidement après l'annonce, survenue mardi, l'initiative a très largement été raillée sur les sites spécialisés et les réseaux sociaux. "Un livre comme ça demande du courage", se moque ainsi The Verge, clin d'œil à Tim Cook qui avait expliqué qu'il avait fallu du "courage" à Apple pour supprimer la prise audio jack de son dernier iPhone.

Sur le site Reddit, les utilisateurs y sont également de leurs petites piques :