Alors qu'Ericsson et Nokia peinent à retrouver des couleurs, l'équipementier télécoms chinois Huawei, lui, s'affirme mois après mois comme un acteur majeur de la sphère high-tech. Vendredi dernier, Eric Xu, PDG en rotation du géant de Shenzhen, a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires d'environ 520 milliards de yuans (71 milliards d'euros) pour l'exercice 2016. Ce qui représente une augmentation de 32% par rapport à l'année précédente, selon Reuters.

En clair, Huawei poursuit sa marche en avant et continue de séduire de nouveaux clients. Depuis quelques années, le groupe mène une politique commerciale agressive couplée à une stratégie de montée en gamme pour se faire un nom en dehors des frontières de la Chine. Sur son cœur d'activité, les équipements de télécommunications (plus de la moitié de ses revenus), Huawei met ainsi les bouchées doubles pour développer la 5G. Cette nouvelle technologie de communication mobile, dont les premiers vrais déploiements commerciaux devraient voir le jour en 2020, constitue une des priorités du géant chinois.

Ce qui lui permet, au passage, de se positionner comme un groupe « innovant », et non comme un énième industriel chinois low cost et obsédé par les prix bas. C'est la raison pour laquelle Huawei a par exemple organisé un grand forum à Tokyo, au mois de novembre, sur les débouchés de la 5G.

Outre les équipements télécoms, Huawei veut grandir sur d'autres segments. Il y a plus de trois ans, il s'est notamment lancé dans les smartphones en marque propre. Sur ce créneau, il a rapidement grappillé des parts de marché, jusqu'à devenir numéro trois mondial en 2015, derrière les mastodontes Samsung et Apple. Sur les six premiers mois de 2016, Huawei a annoncé avoir écoulé plus de 60 millions de terminaux à travers le monde. Des ventes en hausse de 25% par rapport à la même période l'année précédente.

Le haut-de-gamme en ligne de mire

Dans les smartphones, Huawei cherche aujourd'hui à faire son nid dans le haut-de-gamme. Et à l'en croire, il serait plutôt sur la bonne voie. D'autant qu'il bénéficie aujourd'hui des déboires de Samsung, plombé par l'affaires des batteries explosives de ses Galaxy Note 7. Fin décembre, Huawei a annoncé avoir écoulé plus de 10 millions d'exemplaires de ses P9 et P9 Plus (vendus entre 400 et 700 euros) en 2016.

Parmi les autres marchés stratégiques où le groupe espère grandir, il y a également les câbles sous-marins. Petit Poucet du secteur, Huawei Marine n'en multiplie pas moins les projets pour déployer ces autoroutes de fibre optique hautement stratégiques dans le monde des télécoms sous les mers du globe.

Conquérir le marché américain

Pour Huawei, tout l'enjeu est maintenant de se construire une image de marque mondiale fiable, sûre et qualitative auprès des opérateurs télécoms et du grand public. C'est à cette condition, seulement, que le groupe pourra par exemple conquérir le marché américain, archi-stratégique pour sa croissance. Courant 2012, une commission du Congrès américain avait jugé que le groupe n'était pas le bienvenu au pays de l'Oncle Sam, brandissant des suspicions de cyber-espionnage en faveur de Pékin. Si les smartphones n'étaient pas concernés, cette décision a suscité des craintes dans l'opinion publique. Lesquelles ont, jusqu'à présent, beaucoup freiné les ambitions du groupe sur ce marché.