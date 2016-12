La revente de cadeaux de Noël a déjà commencé !

Prix Goncourt en double exemplaire, jeu vidéo ou parfum... Les Français ont de moins en moins de scrupule à revendre leurs cadeaux de Noël sur la toile, selon les sites de vente entre particuliers. Dès la nuit du réveillon, certains n'hésitent pas à poster leurs annonces sur les plateformes de commerce en ligne, profitant des performances de leurs téléphones à appareil photo intégré et des applis des sites de vente, qui leur permettent de mettre en ligne leur annonce en seulement quelques clics.

Sur le site PriceMinister, environ 500.000 objets ont été mis en vente en quelques heures depuis samedi soir, estime auprès de l'AFP Fabien Versavau, son directeur général. "C'est un bon démarrage, on est sur une progression d'environ 10 à 15% d'annonces en plus par rapport à l'année dernière", relève-t-il. Fabien Versavau anticipe autour de "3,5 millions de cadeaux" mis en vente sur les plateformes de PriceMinister jusqu'à mi-janvier.

Même son de cloche chez Ebay France, avec 100.000 annonces créées entre samedi minuit et dimanche en fin de matinée, contre 80.000 au même moment l'année dernière. "C'est environ 10 à 20% d'annonces en plus que lors d'un week-end normal", explique Leyla Guilany-Lyard, porte-parole de eBay France. La tendance est similaire sur le site concurrent Le Bon Coin. "Il y a entre 10% et 20% de dépôts en plus dans certaines catégories", commente ainsi Anne Quemin, directrice de la communication de la plateforme de vente en ligne.

85% des Français préfèrent cacher s'être débarrassé de leur cadeau

En tête des ventes, on trouve les jouets, "pour corriger une erreur du père Noël ou pour revendre un doublon", précise Anne Quemin. Mais il y a aussi "les best-sellers de Noël, tous les articles que l'on offre lorsque l'on ne connaît pas très bien les gens. Le Prix Goncourt, les DVD, des parfums et des jeux vidéos, des cadeaux qui font plaisir mais qu'on a reçus en double", relève Leyla Guilany-Lyard. Sans oublier des objets "flops" précise-t-elle. "Lingerie, chaussettes ou jeux pour adultes comme des sextoys", peu appréciés au pied du sapin.

Selon un sondage OpinionWay pour PriceMinister publié ce jeudi, la moitié des Français ont déjà revendu un présent de Noël ou envisagent de le faire. Néanmoins, le tabou n'est pas totalement levé, puisque 85% préfèrent cacher s'être débarrassé de leur cadeau...

(AFP)