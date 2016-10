The Crown : un budget royal pour la nouvelle série de Netlfix

Pour plonger les spectateurs dans le Londres des années 1950, Netflix a vu grand. Sa nouvelle série historique, "The Crown", est disponible à partir de vendredi 4 novembre. Elle retrace les premières années du règne d'Elizabeth II, à partir de son mariage avec le Prince Philip en 1947. Selon Market Watch, citant une étude de Statista, "The Crown" aurait coûté 130 millions de dollars (118 millions d'euros) à Netflix pour 10 épisodes. Le géant américain de la vidéo à la demande a d'ores et déjà commandé deux saisons.

Les costumes et les scènes de reconstitution ont pesé dans le budget. Ainsi Netflix a déboursé 200.000 dollars pour une scène de 30 secondes avec un train en mouvement, a confié au Mirror le réalisateur Stephen Daldry (Billy Elliot, The Reader). Ted Sarantos, responsable du contenu original chez Netflix, a assuré à Variety : "La série "The Crown" est produite à une échelle que peu de réseaux peuvent atteindre je pense. Nous avons investi massivement dans ce projet parce que notre audience est large et l'histoire est incroyablement locale." Le géant du streaming espère aussi profiter du succès des drames historiques, comme la série "Downton Abbey" qui a cartonné en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

6 milliards de dollars pour la production de contenus originaux

Alors que Netflix ne produisait aucun contenu original il y a quatre ans, il mise désormais dessus pour se distinguer de la concurrence. Pour sa série "The Get Down", qui retrace la naissance du hip-hop dans le Bronx dans les années 70, le géant du streaming a explosé ses coûts de production. Initialement estimée à 120 millions de dollars, la série aurait coûté environ 190 millions de dollars pour 12 épisodes. Ce qui en fait la série la plus chère produite par Netflix.

En 2017, le groupe a prévu de débourser 6 milliards de dollars pour la production de ses propres séries. Mais son concurrent HBO peut se targuer des audiences records réalisées avec "Game Of Thrones". Les premières saisons coûtaient entre 50 à 60 millions de dollars. Les coûts de production ont augmenté avec l'audience : la dernière saison est estimée à 100 millions de dollars, pour 23 millions de spectateurs en moyenne par épisode.