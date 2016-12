Mediaset : Vivendi a franchi la barre des 10% du capital !

Vivendi continue sa montée éclaire au capital de Mediaset. Le groupe de médias français a annoncé mardi dans un communiqué avoir franchi la barre des 10% du capital de Mediaset et détenir désormais 12,32% du groupe de télévision italien.

Après l'échec du projet de mariage annoncé en avril entre Mediaset et Vivendi qui a débouché sur un conflit acrimonieux, Vivendi a joué la surprise en annonçant lundi soir détenir 3,01% du groupe italien et envisager de devenir son deuxième actionnaire en montant jusqu'à 20%.

Plainte déposée pour "manipulation du marché"

Dans la foulée, Fininvest, la holding de la famille de Silvio Berlusconi qui est actionnaire majoritaire de Mediaset, a annoncé avoir déposé devant la justice italienne une plainte contre une opération qu'elle a qualifiée d'"hostile". La plainte pour "manipulation du marché" a été déposée devant le procureur de la République de Milan, ainsi que "pour information" à la Consob, le gendarme boursier italien, a précisé Fininvest dans un communiqué.

"Vincent Bolloré et Vivendi ont montré ce qu'étaient depuis le début leurs véritables projets sur Mediaset", a-t-elle souligné. "L'accord stratégique, conclu au printemps et suivi quelques mois après d'une volte-face incroyable, avec la violation d'un contrat précédé de longues négociations en détail et absolument liant, faisaient partie d'un dessein bien précis: (...) créer les conditions pour faire baisser artificiellement la valeur du titre Mediaset et lancer à prix bas ce qui se présente comme une vraie escalade hostile."

