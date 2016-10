Télécoms : les factures se stabilisent

Le montant de la facture téléphonique mensuelle moyenne en France s'est stabilisé durant le deuxième trimestre sur le mobile, reprenant même quelques couleurs sur le fixe, a indiqué jeudi l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep). Entre avril et juin, la facture moyenne mensuelle sur le mobile est restée inchangée par rapport au premier trimestre, à 16,00 euros, alors qu'elle reprenait quelques centimes sur le fixe, à 31,90 euros, à son niveau du dernier trimestre 2015, contre 31,70 centimes entre janvier et mars, selon l'observatoire des marchés des communications électroniques, publié par l'Arcep.

Sur un an, la tendance reste cependant à la baisse puisque le consommateur français déboursait encore en moyenne 16,50 euros par mois au deuxième trimestre 2015 pour l'utilisation de son mobile et 32,30 euros pour sa facture de téléphonie fixe. Globalement, les montants traduisent cependant une stabilisation générale des revenus par abonnés pour le secteur de la téléphonie mobile, confirmant au passage les éléments donnés par les opérateurs lors de la présentation de leurs résultats semestriels.

Les revenus des opérateurs ne bougent pas

Signe de cette stabilisation, les revenus des opérateurs, hors revenus annexes, sont quasiment identiques sur les trois derniers trimestres, variant très légèrement autour de la barre des 8 milliards d'euros. Malgré tout, souligne l'Arcep, ces revenus ont baissé de 2% sur un an, pour s'établir à 8 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre 8,16 milliards d'euros sur la même période en 2015.

Si l'on ajoute les services annexes (interconnexion entre opérateurs, gestion des centres d'appel, location de terminaux), la baisse est quasiment identique, à -1,9%, à 8,77 milliards d'euros contre 8,94 milliards d'euros un an plus tôt. Entre les deux premiers trimestres de l'année, les revenus sont en revanche quasiment stables, à 8,75 milliards d'euros entre janvier et mars contre 8,77 milliards d'euros entre avril et juin.

Hausse de l'usage des données mobiles

Concernant les usages, l'observatoire des marchés confirme la poursuite de la forte hausse des usages de données mobiles, en progression de 79,2% sur un an. Un Français consomme désormais en moyenne 1,8 gigaoctet (GO) par mois. Cette hausse constante se fait sous l'impulsion de celle du nombre d'abonnés à la 4G, le nombre de cartes SIM ayant augmenté de 11 millions d'unités en un an pour s'établir à 26,6 millions. La 4G concerne désormais 37% des lignes de téléphonie mobile en France.

Orienté à la baisse depuis deux ans, le trafic voix confirme par ailleurs la remontée observée au premier trimestre avec une hausse de 2,8% sur un an, sous l'effet d'une hausse des minutes émises sur la téléphonie mobile, de l'ordre de 7,9%, qui vient compenser le repli du trafic voix sur les lignes fixes.

(avec AFP)