Comment financer au mieux ses obsèques

On ne meurt qu'une fois. Il est donc important de réussir sa sortie. Mais de belles obsèques ne sont pas à la portée de tout le monde. Fort heureusement, il existe plusieurs moyens de mettre de l'argent pour cet instant fatidique. Sachez qu'en l'absence de précautions de votre part, le coût des obsèques sera prélevé sur votre succession.

Attention, se diriger immédiatement vers un contrat d'assurance obsèques n'est pas forcément la meilleure chose à faire, ces derniers ayant été épinglés par 60 millions de consommateurs dans une enquête publiée le 13 octobre 2016. Le constat était sans appel : les bénéficiaires de contrats d'assurance obsèques touchent en moyenne 80% des sommes placées par le défunt... Voici donc les différentes solutions pour financer vos obsèques.

Votre compte bancaire

C'est encore la solution la plus simple : vous avez laissé suffisamment d'argent sur votre compte bancaire ou votre livret d'épargne, et à votre décès, jusqu'à 5.000 euros pourront y être puisés afin de financer vos obsèques. Si vous aviez en tête un dispositif plus coûteux, il faudra donc envisager une autre solution.

L'assurance vie

Si vous souhaitez un cercueil plus cossu pour votre repos éternel, il est donc préférable d'envisager une solution d'épargne dédiée au financement de vos obsèques. Ainsi, vous pouvez par exemple souscrire un contrat d'assurance vie en ce sens, en désignant comme bénéficiaire la personne en qui vous placez votre confiance pour s'occuper des démarches nécessaires à votre décès. De plus, l'assurance vie bénéficie d'une fiscalité avantageuse en cas de succession : le bénéficiaire ne paye que 20% de droits de succession jusqu'à 700.000 euros transmis, le tout après un abattement de 152.500 euros. Cet abattement important exonère donc de fait beaucoup de contrats d'assurance vie de droits de succession.

Un contrat obsèques

Si l'enquête de 60 millions de consommateurs ne vous a pas dissuadé de vous tourner vers un contrat d'assurance obsèques, vous pouvez opter pour cette solution, qui a le mérite de vous proposer deux solutions : la sortie en capital ou en prestations. En capital, la somme que vous mettez de côté est versée directement auprès de la ou des personne(s) de votre choix afin de lui permettre de payer vos obsèques. Vous pouvez décider de financer également l'aide d'un expert pour l'organisation de vos funérailles.

Si vous optez pour le contrat obsèques en prestations, vous avez la possibilité d'organiser vos funérailles à l'avance. Vous pouvez choisir le professionnel qui s'en chargera ; le lieu où elles se dérouleront, le cercueil en cas d'inhumation, etc. Les sommes que vous placerez sur votre contrat obsèques seront donc directement versés au professionnel à votre décès, épargnant à vos proches de débourser le moindre centime de leur poche.