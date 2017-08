Baisse des APL : Edouard Philippe admet que ce n'était "pas intelligent"

C'est presque un mea culpa. Le premier ministre Edouard Philippe est revenu ce jeudi 24 août, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV/RMC sur la baisse de 5 euros des aides au logement programmée pour octobre.

Mais le premier ministre a précisé que cette mesure ne venait ni de lui ni de son gouvernement : "Cette baisse générale des APL pour tout le monde sans remise en compte des conditions d'attribution, elle est contenue dans le budget précédent". Le tort reviendrait donc au gouvernement de Bernard Cazeneuve qui avait intégré la mesure au budget sans l'appliquer dès janvier comme cela était prévu.

| Lire aussi : La baisse des cotisations se fera en deux temps en 2018, pas la hausse de la CSG

Le budget précédent, le premier ministre rappelle qu'il ne l'a "pas voté" mais qu'il "l'exécute", et il n'avait donc pas d'autres choix, s'ils voulaient verser les APL, que d'appliquer cette baisse de 5 euros. "Si on avait pu faire autrement, on l'aurait fait", ajoute Edouard Philippe.

Le premier ministre et son gouvernement ont prévu de lancer une grande réforme des aides au logement dès cet automne. Présentée dès la rentrée, elle devrait être intégrée à la prochaine loi de finance. Edouard Philippe a répété au micro de BFMTV à quel point elle était nécessaire :

"Année après année, on mobilise de plus en plus d'argent public sur cette question et objectivement l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Donc soit on dit il faut mettre plus dans le panier percé, soit on se dit qu'il faut peut-être changer le panier. Il faut peut-être réfléchir autrement."