Investissement en location saisonnière : Reims plus rentable que Paris

Quel est le point commun entre Derby (Grande-Bretagne), Reims et Grenade (Espagne) ? Ces trois villes constituent le tiercé gagnant, dans l'ordre, des destinations les plus rentables pour l'investissement en location saisonnière. Le moteur de recherche de location de vacances HomeToGo.fr a publié la nouvelle édition de son baromètre intitulé "Où investir dans l'immobilier saisonnier ?" et ses résultats peuvent paraître surprenants. Les trois premières villes citées sont ainsi bien plus rentables que des villes que l'on aurait pu penser plus attrayantes d'un point de vue touristique...

Des villes comme Londres ou Paris se classent ainsi respectivement en dernière et antépénultième position du classement au niveau européen en matière de rentabilité locative. Le problème vient évidemment du prix d'achat au mètre carré, bien trop élevé dans ces deux villes, même avec des revenus locatifs saisonniers plus avantageux que dans les autres villes.

Pour réaliser son classement, HomeToGo se base sur le prix moyen du mètre carré à l'achat dans chaque destination, "et pour tous les biens sans distinctions" précise Rachel Tabellion, directrice France de HomeToGo. Ce chiffre est mis en relation avec le prix médian à la location par jour dans la destination, calculé grâce à la base de données acquise sur les différentes plateformes présentes sur le moteur de recherche : Booking.com, Abritel, HouseTrip, etc. Attention : les ratios exprimés par ville ne doivent pas être confondus avec le taux de rentabilité moyen de l'investissement locatif dans chaque ville.

Grenoble en seconde position !

Le classement au niveau français réserve aussi quelques surprises. Outre Reims à la première place, on retrouve une ville comme Grenoble en troisième position, avec un ratio de rentabilité de 11,4 : un prix moyen à l'achat de 2.120 euros au mètre carré et un prix médian à la location de 139 euros par jour. Rachel Tabellion explique cette bonne place par le fait que la ville apporte aux investisseurs "des revenus locatifs bien répartis sur toute l'année, et non pas uniquement en période estivale, comme cela peut être le cas à Ajaccio, par exemple". Ainsi, HomeToGo conclue son baromètre par la leçon suivante : "les villes touristiques et balnéaires comme Paris, Calvi, Deauville, Biarritz ou Porto-Vecchio ne sont pas forcément les destinations à choisir pour investir dans l'immobilier". Certaines destinations très touristiques figurent tout de même en bonne place dans le classement : le Mont Saint Michel (bon courage pour trouver un bien à vendre) sur la deuxième marche du podium, Honfleur en sixième position ou encore le Cap d'Agde à la onzième place.