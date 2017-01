Baisse d'impôt 2017 : comment ça marche

Bercy se met à l'heure des soldes et réduit la facture pour plus de 5 millions de foyers fiscaux. Ce lundi 16 janvier est le jour du premier prélèvement de l'impôt sur le revenu pour 2017, pour les contribuables ayant opté pour la mensualisation. Et c'est donc aussi le moment où les ménages concernés par la baisse d'impôt à destination des classes moyennes en verront les premiers effets sur leurs mensualités.

Cette baisse d'impôt avait été annoncée l'été dernier par le gouvernement et devait initialement entrer en vigueur au mois d'août 2017 mais le gouvernement a décidé de l'avancer via un amendement à la loi de finances 2017 adopté mi-décembre. Les mensualisés en bénéficient donc dès aujourd'hui alors que les ménages qui paient leurs impôts par tiers percevront les effets de la baisse "dès le 1er tiers provisionnel de février 2017", précise Bercy dans son communiqué. A combien s'élève cette réduction de la facture fiscale pour les ménages concernés ?

20% pour les personnes gagnant moins de 1.700 euros nets par mois

Pour bénéficier de la réduction d'impôt à taux plein, soit 20% du montant de votre impôt, il faut que votre revenu fiscal de référence (RFR) soit inférieur à 18.500 euros si vous êtes célibataire (fiscalement parlant), ce qui équivaut à 1.700 euros net. Pour un couple, le plafond du RFR est doublé et chaque enfant ou personne à charge le fait augmenter de 3.700 euros. Si vous faites partie des personnes qui gagnent moins ou autant que ces plafonds, chacune de vos mensualités ou chaque tiers prévisionnel sera diminué de 20%.

Baisse de l'#impôt sur le revenu 2017 : pour les foyers mensualisés, elle est effective dès aujourd'hui. 4 exemples concrets ⤵️ pic.twitter.com/tXzrJTWT2r — Ministères de Bercy (@_Bercy_) 16 janvier 2017

Si vous êtes légèrement au dessus, n'ayez crainte, vous aurez aussi droit à une réduction du montant de votre impôt. La baisse d'impôt est en effet lissée de 18.500 à 20.500, afin "d'éviter tout effet de seuil", précise le Ministère des Finances dans son communiqué.

