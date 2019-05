A la niche !

Le gouvernement va s'attaquer aux niches fiscales.

C'est une bonne chose.

Il y en a trop.

Beaucoup trop.

Et la plupart sont à but clientéliste sans aucun impact économique favorable.

Le problème c'est qu'on ne va pas assister à une remise à plat.

Non.

Le gouvernement va se contenter d'en supprimer certaines, et en particulier celles qui concernent les entreprises.

LE MEDEF

va essayer de défendre les entreprises.

Roux de Bézieux va rencontrer Le Maire.

Pour parler niches fiscales.

Roux de Bézieux se déplace pour rien.

Les décisions sont déjà prises.

Ce sont les entreprises qui porteront le poids de la suppression des niches fiscales.

Il faut trouver 5 milliards d'euros pour financer la deuxième tranche de cadeaux faits par Macron.

UNE STRATÉGIE CLAIRE

Macron a favorisé les riches et les très riches pendant la première partie de son mandat.

Avec deux mesures phares.

La suppression de l'ISF.

Et la flat tax qui a réduit de façon spectaculaire la fiscalité sur les dividendes.

Mais les gilets jaunes ont frappé.

Il a donc décidé de frapper fort, à l'autre extrémité du spectre des revenus et du patrimoine.

Avec un "don ", gratuit puisque c'est l'État qui paie..., de 15 milliards d'euros aux classes moyennes dites "inférieures".

MAIS ENTRE LES DEUX

C'est le désastre.

La classe moyenne supérieure, les "zézés", est de plus en plus broyée.

Elle ne bénéficie d'aucune mesure favorable.

Aucune.

Pas une.

Et va payer plus pour les cadeaux faits par l'État.

Il reste deux solutions aux membres de cette nouvelle classe cible : devenir hyper riche, pas simple, surtout pour les retraités qui touchent plus de 2000 euros par mois, ou, et c'est ce qui va finir par arriver à force d'acharnement, basculer dans la classe moyenne "inférieure".

ON EST...

