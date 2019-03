C'est reparti pour un tour

La Banque centrale américaine est inquiète pour l'économie américaine.

Elle a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 de 2.3% à 2.1%.

Un taux de croissance solide tout de même.

Mais la FED a décidé de ne plus remonter ses taux et de ne pas réduire le niveau de liquidités injectées dans l'économie.

ON RASE GRATIS

à nouveau.

Est-ce que le patron de la FED, Jay Powell, a fini par céder à la pression de Donald Trump qui le menaçait de tous les maux s'il remontait les taux d'intérêt?

Il y a encore quelques semaines, on prévoyait deux hausses de taux d'intérêt minimum en 2019.

Aujourd'hui plus aucune.

Malgré une économie certes en ralentissement mais solide tout de même.

WHY?

La FED évoque un ralentissement de la consommation des ménages.

Et un ralentissement de l'investissement des entreprises.

Elle ne voit toujours aucun signe de retour de l'inflation.

UNE PREMIÈRE

C'était une première hier.

Suivez bien car ce n'est pas très logique...

D'habitude, quand on a des mauvaises nouvelles pour l'économie, les indices boursiers montent.

Le raisonnement : si l'économie est mauvaise, les taux vont baisser et si les taux baissent, c'est bon pour les actions.

Un peu tordu comme raisonnement mais c'est le raisonnement qui prévaut depuis plusieurs années.

Et hier, pour une fois, les nouvelles étaient mauvaises pour l'économie US, les taux ont baissé mais...les indices boursiers américains ont baissé en clôture.

Pas une forte baisse, mais une baisse quand même.

Peut-être le signal d'un changement de paradigme?

À suivre.

NOS CONSEILS

Comme évoqué dans la newsletter hier, nous pensons qu'une grosse partie de la hausse de l'année est faite et qu'il faut être désormais plus prudent. Nous avons conseillé des produits pour couvrir vos portefeuilles d'actions...

