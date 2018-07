Deux fois par an, le patron de la FED, Jay Powell, livre au comité bancaire du Sénat sa vision de l'état de l'économie américaine et c'est toujours intéressant.

TOUT VA BIEN SAUF...

Jay Powell considère que l'économie américaine, va bien, très bien même. Le marché de l'emploi est toujours aussi bien orienté, l'investissement par les entreprises continue à progresser. Rajoutez à cela l'optimisme des ménages et l'impact de la baisse des impôts et vous avez une vision positive de l'économie, sauf si la guérilla commerciale se transforme en guerre commerciale.

UN VRAI FACTEUR D'INCERTITUDE

Jay Powell est inquiet. Selon lui, une hausse durable des droits de douane aurait un impact extrêmement négatif sur la croissance américaine. La Banque centrale américaine ne peut pas interférer dans la politique commerciale mais elle restera vigilante et prête à dégainer ses liquidités si la croissance ralentissait. Il a rajouté que pour lui l'Union Européenne n'était pas un "foe", un ennemi...contrairement à ce qu'avait déclaré Trump.

LE CONSEIL DU JOUR

L'économie américaine se comporte bien avec une consommation privée qui reste solide, étayée par le dynamisme du marché de l'emploi et le niveau élevé de la confiance des consommateurs. Ainsi, la Fed a prévu de relever ses taux plus rapidement que prévu... et pourtant les taux à long terme se traînent sur les 2,85%. Une anomalie qui nous pousse à jouer la hausse des taux américains (T-Note) avec le turbo BEST put T-Note 4Q95Z (DE000CR5UWT7). Attention, ce type de produit est réservé aux investisseurs avertis et risquophiles.

UN ACCORD HISTORIQUE

Les "ennemis" de Trump essaient de s'organiser et de se rassembler. Hier, le Japon et l'Union Européenne ont signé un accord de libre-échange entre les deux zones économiques. C'est le plus gros deal commercial de...

