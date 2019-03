L'exception économique française

C'est fascinant.

Si on regarde l'évolution économique de la France sur les 10, 20 ou 30 dernières années, on est frappé par une évidence.

La France semble être totalement déconnectée du reste du monde.

Économiquement.

LA CROISSANCE EN 2019

Alors que tous les pays développés révisent à la baisse leur croissance, parfois de façon drastique comme l'Allemagne avec une croissance à 0.7%, la France va peut-être afficher une croissance pour 2019, certes médiocre, mais, pour une fois, supérieure à la zone euro.

L'INSEE prévoit 0.4% au premier trimestre, 0.4% au deuxième trimestre.

Et on devrait atteindre 1.4% pour l'année.

C'est l'effet des cadeaux faits par Macron aux gilets jaunes.

UNE FOIS DE PLUS

La France fait cavalier seul économiquement.

À la hausse.

Ou, plus souvent, à la baisse.

Nous avons totalement loupé le cycle de rebond de la croissance mondiale pendant 5 ans du fait du quinquennat désastreux d'Hollande.

Nous sommes le seul pays développé à afficher encore un chômage élevé alors que la plupart affichent un plein-emploi.

SEULS AU MONDE

Quand la croissance mondiale rebondit, nous faisons du surplace.

Quand la croissance mondiale chute violemment, nous baissons un peu.

Est-ce étonnant ?

En fait non...

Les facteurs d'explication ne manquent pas.

Nous avons en fait une économie totalement administrée.

Avec une part significative de la population dans le secteur public, amortisseur de chocs.

Avec une fiscalité confiscatoire qui freine toutes les envolées.

Et un état omniprésent.

Contrairement aux apparences, notre pays a plus les caractéristiques d'un pays socialiste que d'un pays capitaliste.

Normal donc que nous soyons totalement décorrélés de l'économie mondiale globalisée.

BACK TO NO DEAL BREXIT?

On peut penser que c'est une posture de négociations.

Mais le risque existe à nouveau.

Le risque de no deal Brexit.

Michel Barnier...

