La fin de Schengen ?

L'Allemagne a sauvé sa coalition. Au prix d'un durcissement de ses règles d'asile. Au prix d'un compromis dans lequel il est prévu que des centres de transit, le long de sa frontière avec l'Autriche, accueillent les demandeurs d'asile enregistrés dans un autre pays d'Europe pour les renvoyer dans le pays concerné. L'Autriche réagit.

NEIN

Le chancelier autrichien, Sebastien Kurz, a prévenu hier que si l'Allemagne appliquait le compromis signé avec le parti conservateur CSU, l'Autriche réinstaurerait les contrôles aux frontières. L'accord de coalition allemand pourrait provoquer un effet domino et mettre en danger l'espace Schengen.

SCHENGEN

Petite ville luxembourgeoise. Un traité y a été signé en 1985. 14 juin 1985. Traité sur la suppression des contrôles aux frontières européennes. Le principe de la liberté de circulation des personnes (art. 3 TUE) implique que tout individu (ressortissant de l'UE ou d'un pays tiers), une fois entré sur le territoire de l'un des pays membres, peut franchir les frontières des autres pays sans subir de contrôles. Depuis le 1er Juillet 2013 l'espace Schengen regroupe 22 membres de l'Union Européenne et quatre États associés, non-membres de l'UE : Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein. Voilà, vous savez tout.

4TH OF JULY

Independance day aujourd'hui aux États-Unis. On fête la déclaration, unilatérale, d'indépendance des États-Unis le 4 Juillet 1776. Les États-Unis sont d'ailleurs de plus en plus indépendants et de plus en plus fermés sur eux-mêmes. Indépendance et protectionnisme. America first.

LE PRÉSIDENT DU JOUR

Président du Medef. Large majorité des voix, 284 contre 224. Geoffroy Roux de Bézieux. 56 ans. Serial Entrepreneur. Dynamique. Cela devrait permettre de dépoussiérer et d'améliorer l'image du MEDEF qui en a bien besoin.

L'AUTOLIB DU JOUR

