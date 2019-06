Reliant le Golfe Persique au Golfe d'Oman, le détroit d'Ormuz a une importance stratégique.

Plus de 30% du commerce du pétrole passe par le détroit.

Hier 2 pétroliers, un Norvégien et un Japonais, ont été attaqués près du détroit d'Ormuz.

Pour les Etats Unis, le responsable est tout désigné: l'Iran.

LE PRETEXTE ?

L'Iran est largement en tête de liste des ennemis des Etats Unis pour Trump et pour les faucons de son administration.

Et cette hostilité est largement encouragée par les alliés Saoudiens.

On sent depuis quelques mois que Trump est prêt à dépasser le champ de bataille des tweets et à passer à l'attaque, la vraie, sur le terrain.

L'attaque des deux pétroliers à proximité d'un axe commercial stratégique pourrait lui servir de prétexte.

NON, LE PETROLE N'A PAS FLAMBE

La plupart des médias titre sur la flambée du pétrole après l'attaque.

Non.

Ce qui est frappant c'est que le pétrole n'a que marginalement rebondi sur une nouvelle qui, dans un autre contexte, aurait du le faire bondir de 10 à 20%.

Pourquoi ?

Parce que les investisseurs restent très négatifs sur la croissance et donc sur la demande de pétrole.

Mais surtout parce que les opérateurs anticipent qu'en cas de conflit, l' Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe augmenteront leur production pour compenser, tout cela sur fond de production américaine en plein boom.

IRONIE

Alors que Shinzo Abe tentait une médiation entre l'Iran et les Etats Unis, un pétrolier Japonais a été attaqué.

ON CREUSE ?

Hong Kong.

Hong Kong tente, désespérément, de résister à l'inéluctable emprise de la Chine.

Les manifestations se multiplient.

Pour protester contre une proposition de loi visant à faciliter les extraditions vers la Chine.

Une étape supplémentaire vers la prise en main...

