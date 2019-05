Amazon: 921 milliards de $ de capitalisation.

Google: 809 milliards.

Ces deux groupes continuent à dominer le monde.

Chacun dans leur domaine.

Google comme moteur de recherche et univers de services online.

Amazon comme leader de l'e-commerce.

Jusqu'à présent.

L'AFFRONTEMENT INELUCTABLE

Cette semaine, à la Google Marketing Live conference, Google a dévoilé une série de produits et de services pour les commerçants cherchant à attirer des consommateurs.

Et Amazon se développe agressivement dans la publicité et le marketing digital.

En 2015, la large majorité des recherches de produits démarrait sur Google.

Aujourd'hui, elles démarrent directement sur Amazon.

INVERSEMENT

Aux États-Unis, on peut aller de plus en plus facilement sur Google Express, le site d'e-commerce de Google, pour avoir accès à une multitude de commerçants sur la marketplace.

Rajoutez à cela la concurrence sur le cloud computing, domaine dans lequel dominait jusque là Amazon Web Services, ou encore les efforts d'Amazon pour commencer à concurrence Youtube (Groupe Google) et vous avez toutes les chances d'avoir un combat frontal.

Un combat de titans.

Auquel l'Europe va assister, impuissante, et en spectateur.

PETITE BAISSE

Un tout petit 0.1%

Notre chômage est descendu à 8.7% au premier trimestre selon l'INSEE.

Ceux qui, comme moi, ne comprennent pas pourquoi nous avons encore un taux de chômage aussi élevé, devraient lire, ou relire, les explications publiées hier du "club des économistes" de C'est Votre Argent.

6 MOIS DE RÉPIT

Trump ne veut pas mener la guerre commerciale sur tous les fronts.

Il est très concentré sur la Chine.

Il a donc décidé de laisser l'Europe tranquille.

Pendant 6 mois.

Il devrait donc attendre pour imposer des surtaxes sur les importations automobiles européennes.

Mais on ne perd rien pour attendre...

SACRÉE ANGELA...

