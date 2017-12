Le paradoxe économique de Trump

Encore une situation très paradoxale qui concerne Donald Trump, il les accumule. L'année 2017 a été difficile pour Donald Trump entre ses mesures et ses actions bloquées et les controverses incessantes sur tous les sujets de la Russie à ses tweets.

LES POPULARITÉS DE TRUMP

Sans surprise donc, Trump finit l'année au plus bas de sa popularité. Autour de 37 ou 38% suivant les instituts de sondage. Toujours mieux que les scores de François Hollande mais pas brillant tout de même.

Mais il y a un sujet sur lequel sa popularité est supérieure et c'est une vraie surprise. La popularité d'un dirigeant est souvent liée, surtout au sortir d'une crise, à sa performance économique. Ici ce n'est pas le cas. Trump n'est pas populaire du tout sauf en ce qui concerne les questions économiques. Selon le Wall Street Journal, le taux d'approbation de sa gestion de l'économie atteint jusqu'à 45%. 7 à 8 points de plus que sa popularité.

Il faut dire, que même si ce n'est pas uniquement de son fait, la photo économique des États-Unis en cette fin d'année est tout simplement bluffante tant en termes de croissance, une croissance qui tient encore et toujours et défie toutes les lois des cycles, qu'en termes de chômage au plus bas à 4.1%. Et la réforme fiscale en négociation va probablement renforcer l'opinion positive des américains sur sa gestion économique du pays.

LA BOURSE FAN DE TRUMP SANS LE DIRE...

Et on peut dire que la Bourse a applaudi Trump en 2017. Trump jugé crédible en économie, c'est une surprise, et l'autre surprise bien sûr c'est des indices boursiers américains fans de Trump même si personne ne l'avouera. Rappelez-vous quand même la première réaction de la Bourse à l'annonce de sa victoire. Ses mesures économiques sont...

