Marchés : première alerte ?

Après trois mois de hausse ininterrompue, les indices boursiers ont décroché vendredi.

Une baisse d'environ 2% après un rebond de 15% n'a rien d'étonnante, mais elle se produit dans un contexte macro-économique complexe.

Il est évidemment trop tôt pour parler d'un renversement de tendance, mais on peut parler d'une première alerte.

Nous vous avions appelé à la prudence mercredi dernier.

QUE SE PASSE-T-IL?

Une nouveauté.

D'habitude toutes les mauvaises nouvelles économiques étaient vues positivement par les marchés.

Sur le thème: si les nouvelles sont mauvaises, les banques centrales vont continuer à laisser leurs taux bas et à injecter des liquidités ce qui est très favorable à la Bourse.

Sauf que pour une fois depuis très longtemps, ce raisonnement n'a pas fonctionné.

Les signes de ralentissement économique en Europe, en Chine et maintenant aux États-Unis s'accumulent mais cette fois les marchés n'ont pas apprécié.

THE SUJET DU JOUR

sur les marchés : l'inversion de la courbe des taux d'intérêt aux Etats Unis.

Suivez bien, c'est intéressant.

Normalement, plus l'échéance d'un emprunt est éloignée, plus les taux sont élevés.

Et la courbe des taux est donc positive, avec des taux à long terme plus élevés que les taux à court terme.

Mais vendredi, un évènement s'est produit.

La courbe des taux s'est inversée.

Les taux longs américains sont passés en dessous des taux courts.

Cela se produit rarement.

La dernière fois que le taux à 10 ans est passé en dessous du taux à 3 mois, c'était en 2007.

Cela signifie que les marchés anticipent un fort ralentissement de l'économie à moyen terme, voire une récession.

L'AUTRE ÉVÉNEMENT

qui agite les marchés: la chute des taux allemands avec un taux d'emprunt d'État à 10 ans qui est redevenu négatif.

Du jamais vu depuis 2016.

Si vous...

Lire la suite sur MonFinancier.com

