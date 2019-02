No no-Deal

Le Brexit.

Nouveau rebondissement.

Theresa May a finalement cédé, enfin, sous la pression.

Le scénario du no-deal Brexit le 29 mars s'éloigne.

Les marchés anglais applaudissent.

DEUX VOTES

Theresa May a fait une annonce majeure hier.

Le 12 mars, le Parlement votera sur son plan Brexit.

S'il est rejeté, ce qui est très probable, le Parlement devra se prononcer sur une demande de report de la date de sortie de l'Union Européenne.

On peut donc, sauf incroyable surprise dont les Britanniques ont le secret, éliminer le scénario du no-Deal Brexit.

ET APRÈS?

Le 12 mars, si le Parlement vote contre le plan Brexit de May et pour le report du Brexit, on a plusieurs scénarios.

Renégociation avec l'Union Européenne sur l'Irlande et accord du Parlement sur un plan Brexit modifié: possible mais peu probable.

Impasse sur l'Irlande, et dans ce cas retour à la case départ avec nouveau referendum.

La livre sterling s'est envolée : les investisseurs misent sur un soft Brexit ou sur un nouveau referendum.

Complètement dingue cette situation.

TRUMP PARLE D'AMOUR...

"Just arrived in Vietnam. Thank you for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds and so much love!"...

Et il parle de "my friend Kim Joung Un"...

...ET PENDANT CE TEMPS

On va parler de lui devant une Commission spéciale du Congrès.

Son ancien avocat, Michaël Cohen, va témoigner. Contre lui.

Rappelons que Cohen a déjà plaidé coupable sur 8 chefs d'accusation, dont le fait d'avoir versé de l'argent, avant les élections, à deux femmes qui affirmaient avoir eu des liaisons avec Trump.

Il va tout balancer sur Trump.

L'AUTRE ACCRO DE TWITTER

Elon Musk.

La SEC l'accuse d'avoir rompu l'accord qu'il avait signé et dans lequel il s'engageait à ne plus donner d'infos, souvent approximatives...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct