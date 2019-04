Nouveau record du Nasdaq et du S&P500 à Wall Street

Wall Street a clôturé légèrement dans le vert lundi, portant le Nasdaq et le S&P 500 à des niveaux inédits à l'entame d'une semaine ponctuée de nombreux résultats d'entreprises, plusieurs indicateurs importants et une réunion de la Banque centrale américaine (Fed). Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,19%, à 8.161,85 points tandis que l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,11%, à 2.943,03 points. Le Dow Jones Industrial Average a, lui, grappillé 0,04%, à 26.554,39 points.

"Le marché doit digérer en une semaine plus d'informations qu'en un mois entier", a relevé Art Hogan de National Holding en énumérant la publication des résultats d'environ 150 entreprises du S&P 500, la rencontre du Comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi, et la publication du rapport mensuel sur l'emploi vendredi.