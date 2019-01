Rumeurs d'accord

Les négociations entre la Chine et les Etats Unis battent leur plein.

Il reste 2 mois pour parvenir à un accord.

Hier les marchés Américains se sont envolés à la clôture.

Sur des rumeurs.

Des rumeurs de volonté du Trésor Américain de baisser les droits de douane pour les produits Chinois pour faciliter un accord global.

Ces rumeurs ont été démentis mais les investisseurs restent confiants.

IL DOIT Y AVOIR ACCORD

Ni la Chine, ni les Etats Unis n'ont le choix.

Ils doivent parvenir à un accord.

La Chine, parce que son économie est en fort ralentissement et qu'elle subit de plein fouet les effets de la guerre commerciale.

Les Etats Unis, parce que Trump veut re-booster les marchés boursiers et veut afficher une victoire alors qu'il est empêtré dans les négociations sur The Wall.

MAIS IL Y A ACCORD ET ACCORD

Pour Trump, il y a deux sujets.

Le sujet du déficit commercial avec la Chine:

La Chine va faire de très larges concessions pour obtenir un accord et Trump va pouvoir crier victoire.

Mais surtout le sujet de la guerre technologique et de la domination de l'économie mondiale: à peine l'accord commercial signé, Trump repartira à l'attaque pour tenter de freiner la progression, inéluctable, de la Chine.

Un accord donc.

Mais surtout de nombreux désaccords.

CRAZY

Tout est bloqué en Grande Bretagne.

Tout.

Personne, ni May, ni les travaillistes ne fait de concession.

May n'a toujours pas demandé de délai pour retarder la sortie de l'Union Européenne.

Et on se demande si finalement, par aveuglement, ils ne vont pas foncer vers un no deal Brexit suicidaire.

Le marché parie sur un soft brexit ou un deuxième référendum: la livre sterling a fortement progressé hier.

LES HOMMES DU PRÉSIDENT

Benalla a...

