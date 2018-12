"Acte VII" ou Saint-Sylvestre "Gilets jaunes" sur les Champs-Élysées ?

"Les Gilets jaunes sont toujours aussi mobilisés", a affirmé à l'AFP Laetitia Dewalle, l'une de leurs figures dans le Val-d'Oise.

"La mobilisation va se poursuivre ces prochains jours, même si le gouvernement a démantelé ces dix derniers jours une grande partie des points de blocages" (ronds-points, barrages, péages), a-t-elle ajouté.

Selon plusieurs représentants de ce mouvement très divers, de nouvelles manifestations auront lieu samedi, pour le septième week-end consécutif, à Paris et dans d'autres villes.

Les Champs... l'occasion de répondre aux voeux présidentiels

Le choix de fêter la Saint-Sylvestre et de mener en même temps une action sur les Champs-Elysées est dans les esprits de certains meneurs du mouvement des "Gilets jaunes".

De nouveaux flash-balls en commande

Le ministère de l'Intérieur vient de lancer un appel d'offre pour l'acquisition de nouveaux lanceurs de balles de défense (LBD), dont l'usage est remis en cause par différentes personnalités, suite aux blessures qu'ils ont infligées à des manifestants.

Selon le Bulletin officiel des annonces des marchés publics en ligne, le ministère de l'Intérieur a passé commande le 23 décembre de trois lots de LBD 40: un lot de 180 lanceurs multi-coups à six coups, un lot de 270 lanceurs multi-coups à quatre coups, enfin, un lot de 1.280 lanceurs mono-coup. La durée du marché est de 48 mois, non renouvelable.

L'acquisition de ces lanceurs, ainsi que des matériels associés (kits armuriers), est destinée à la police et à la gendarmerie nationales. Dans son édition du 26 décembre, Le Canard enchaîné précise que ces LBD ont commencé à entrer en service dans la police et la gendarmerie en 2016. Ces LBD, parfois utilisés par les forces de l'ordre durant les manifestations, ont occasionné des blessures à de nombreux manifestants, notamment ces dernières semaines lors des manifestations des "Gilets jaunes" et des lycéens.

Le 7 décembre, quelque 200 personnalités, dont plusieurs députés de l'opposition de gauche, avaient appelé le gouvernement à cesser "immédiatement" d'utiliser des lanceurs de balles automatiques pour réprimer les manifestations, en se déclarant "profondément choquées" qu'ils aient blessé des lycéens à la tête au cours des jours précédents. Ces armes de type flash-balls sont accusées d'avoir provoqué un décès en 2010 et plusieurs blessures graves ces dernières années. En 2015, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, en avait demandé "le retrait rapide".

Pas de soldes d'hiver avancés d'une semaine

Le début des soldes d'hiver est maintenu au 9 janvier, a annoncé vendredi la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, précisant qu'une "majorité de fédérations de commerçants consultées" était contre l'avancement de la date prévue.

Certaines unions de commerçants souhaitaient avancer d'une semaine les soldes d'hiver, notamment pour tenter de compenser les pertes liées au mouvement des "Gilets jaunes".

Le gouvernement avait annoncé avoir lancé une consultation des associations des commerces indépendants "pour connaître leur point de vue".

La secrétaire d'État a écrit sur son compte Twitter :

Avec Bruno Le Maire, nous restons à l'écoute des artisans/commerçants. Bcp ont perdu du chiffre d'affaires suite au mouvement des gilets jaunes. Les services de l'État restent mobilisés pour les aider. Je recevrai leurs représentants début janvier pour un point de situation. 2/2 — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) December 28, 2018

Le président de la Confédération des commerçants de France, Francis Palombi, avait pourtant suggéré cette semaine d'avancer la date du début des soldes au 2 janvier, au lieu du 9 comme prévu initialement. "Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de la grosse perte chez les indépendants, cela permettrait aux gens de revenir vers les magasins et moins sur internet, et ainsi recréer de la trésorerie pour passer l'orage", a-t-il plaidé.

Les multiples week-ends d'action des "Gilets jaunes" ont fortement affecté les ventes pendant la période de fêtes, qui représente pour certains commerçants jusqu'à 50% du chiffre d'affaires annuel.

Selon le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), les cinq week-ends de mauvaises ventes consécutives - du 17 novembre au 16 décembre - ont ainsi coûté 2 milliards d'euros au secteur du commerce. La secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, a elle-même estimé la semaine dernière que les manifestations des "Gilets jaunes" ont entraîné un recul moyen de 25% du chiffre d'affaires dans le commerce.

Mais l'avancement des soldes est loin de faire l'unanimité au sein des fédérations de commerçants, en particulier dans la grande distribution.

"C'est une proposition impossible à mettre en œuvre, pour des raisons pratiques. Il faudrait en effet, d'ici le 2 janvier, modifier toute la logistique et les transports prévus, refaire toutes les affiches, changer l'organisation interne", assure Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD).

Après des soldes d'hiver 2018 décevantes, le gouvernement avait décidé de réduire leur durée de six à quatre semaines, pour essayer de redynamiser cette période d'achats concurrencée notamment par l'essor du e-commerce, les ventes privées des grandes enseignes ou les journées de promotions comme le "Black Friday" fin novembre.

