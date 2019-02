Acte XV des Gilets jaunes : interpellations à Clermont-Ferrand et Paris

Quinze personnes ont été interpellées samedi à Clermont-Ferrand où un appel à un "acte XV" régional du mouvement des "Gilets jaunes" a été lancé, tandis qu'à Paris, six personnes ont été arrêtées dans la manifestation, majoritairement calme, a-t-on appris auprès des autorités.

Un dispositif policier exceptionnel a été mis en place dans la ville du Puy-de-Dôme en prévision de la manifestation et "de nombreux contrôles en amont et sur zone sont opérés depuis tôt ce (samedi) matin par les forces de l'ordre", a indiqué la préfète du Puy-de-Dôme dans un communiqué.

Parmi les quinze personnes interpellées dans ce cadre, huit ont été placées en garde à vue.

Des armes dont certaines par destination (boules de pétanque, batte de baseball, pied de biche, pistolet d'alarme, poignée à impulsion électrique, etc.) ont été confisquées.

A 15h15, 2.500 manifestants étaient rassemblés dans le centre-ville de Clermont et plusieurs incidents ont eu lieu aux abords du Palais de justice, selon la préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, qui "en appelle à la responsabilité de chacun pour que la manifestation se déroule dans le calme".

Le mobilier urbain susceptible d'être détourné a été démonté et les commerçants ont été invités à protéger leurs devantures.

A Paris, deux manifestations (défilé entre la place Charles de Gaulle et celle du Trocadéro) et trois rassemblements (deux place de la République, un troisième dans le 17e arrondissement) liés au mouvement des "Gilets jaunes" ont été déclarés auprès des services de la préfecture de police. Dans l'après-midi, le défilé parisien se déroulait dans le calme, suivant pour l'essentiel l'itinéraire prévu. Six personnes y ont été interpellées, a fait savoir la préfecture.