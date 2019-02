Gilets jaunes  : 52% des Français pensent que le mouvement doit cesser

[Article publié à 9h44 et mis à jour à 14h15]

52% des Français estiment que les Gilets jaunes doivent maintenant cesser leur mouvement et leurs actions. C'est ce qu'il ressort d'un sondage réalisé par l'institut Ifop pour le Journal du dimanche. Ils n'étaient que 37% à vouloir l'arrêt du mouvement, lors du précédent sondage Ifop mené les 8 et 9 janvier derniers. L'institut de sondage n'avait jamais mesuré un niveau si faible d'approbation depuis le début du mouvement, il y a trois mois jour pour jour.

D'après cette enquête, seules 38% des personnes interrogées jugent que les manifestants doivent poursuivre leurs actions et 10% ne se prononcent pas.

41.500 manifestants pour l'acte 14

Par ailleurs, plus d'un tiers des personnes interrogées (34%) se déclarent désormais opposées ou hostiles aux manifestants et 16% y sont indifférentes. Lors de la précédente enquête de l'Ifop, réalisée au début du mois, 55% des sondés approuvaient le mouvement et 29% le blâmaient.

La décrue tendancielle de la mobilisation s'est poursuivie lors de l'acte 14, qui a réuni samedi 16 février 41.500 manifestants, soit 10.000 de moins que le 9 février, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Par ailleurs, la manifestation des gilets jaunes qui s'est tenue à Paris a été marquée par des injures antisémites proférées à l'encontre de l'académicien Alain Finkielkraut. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et l'ensemble de la classe politique et intellectuelle a condamné cette agression verbale.

Le sondage de l'Ifop a été réalisé en ligne du 13 au 14 février auprès d'un échantillon de 1.012 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.