Après l'incendie de Notre-Dame, l’Etat promet d'investir 220 millions d’euros pour la sécurité des cathédrales

Le traumatisme de l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a produit un électrochoc. L'Etat aura investi 220 millions d'euros d'ici fin 2023 pour restaurer et sécuriser les 87 cathédrales lui appartenant, a indiqué la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak ce mardi 11 avril. Elle a annoncé l'accélération du « plan sécurité cathédrale ». Pour rappel, il avait été lancé après l'incendie de l'édifice parisien, visant à protéger non plus seulement les personnes, mais aussi « les bâtiments et les œuvres qu'ils contiennent ».

L'incendie de 2019 « a été un tel choc, que cela a permis au ministère de la Culture de renforcer de manière drastique et très ambitieuse la sécurisation des cathédrales », a déclaré Rima Abdul-Malak, en visite à la cathédrale d'Amiens.

« Il y a face à nous 800 ans d'Histoire, on a la responsabilité de transmettre cela aux futures générations », a-t-elle ajouté, soulignant « la prise de conscience collective que, même à notre époque, une cathédrale peut brûler ».

Dans le détail, l'Etat a ainsi déjà consacré plus de 167 millions d'euros aux cathédrales en 2021 et 2022, « dont 25 millions d'euros pour la sécurisation », selon le ministère.

52 millions d'euros investis en 2023

En 2023, ce chantier sera « amplifié », avec la mobilisation de 52 millions d'euros pour les cathédrales - hors Notre-Dame de Paris -, dont 12 millions pour la sécurité incendie et 40 millions pour des travaux de restauration.

Si la cathédrale d'Amiens peut se prévaloir d'un niveau de sécurité « élevé », comme une vingtaine d'autres, tandis que 62 sont au niveau « réglementaire », trois autres cathédrales « ont encore besoin d'efforts particuliers » sur la sécurité, à Bayonne, Rennes et Aire-sur-l'Adour dans les Landes, a détaillé la ministre. Leur mise aux normes d'ici fin 2023 est une « priorité », a-t-elle insisté.

Réouverture probable de Notre-Dame fin 2024

Généralisation des caméras thermiques, cloisonnement des combles pour ralentir toute propagation d'incendie, retrait d'installations électriques non nécessaires... Les mesures de sécurité sont mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles. Et 66 cathédrales sont désormais dotées de plans d'évacuation des œuvres en cas de sinistre, contre 13 en 2019.

« Nous avons fait plus en trois ans, que sur les trente années précédentes ! » a assuré la ministre. « C'est rassurant de voir que l'Etat prend soin de ces lieux », a réagi le recteur de la cathédrale d'Amiens, Régis Evain, rappelant qu'avec 800.000 visiteurs par an, l'édifice était le monument le plus visité de la ville.

Outre la sécurisation, des chantiers sont en cours pour restaurer les édifices, avec notamment la réfection des toitures en plomb des cathédrales de Clermont-Ferrand et Beauvais, un ravalement intérieur à Cambrai et des travaux sur le grand orgue d'Amiens. Notre-Dame de Paris, dont le chantier, financé par des dons, mobilise 500 personnes chaque jour, devrait, elle, retrouver sa célèbre flèche avant la fin de l'année. Une probable réouverture devrait intervenir fin 2024, avait par ailleurs réaffirmé la ministre dans un entretien mis en ligne dimanche soir par le journal La Croix.

Ouvrir les lieux de cultes pour les entretenir Les cathédrales ne sont pas les seuls monuments que l'Etat souhaite protéger. Un rapport du Sénat publié en juillet dernier pointe l'état du patrimoine religieux, « de plus en plus menacé, du fait d'un manque d'entretien », alerte la sénatrice (LR) Anne Ventalon. Avec le communiste Pierre Ouzoulias, ils préconisent « la resocialisation » des églises, notamment par des activités culturelles. Les architectes interrogés ont expliqué aux sénateurs que ces « immenses volumes ont une difficulté de circulation de l'air. La seule façon de les entretenir, c'est d'ouvrir ces bâtiments, avec des gens, de les chauffer ». Les maires ont aussi « besoin d'être épaulés » dans les démarches techniques et financières. Le rapport recommande de lancer une opération nationale d'inventaire du patrimoine religieux, de doter les conservateurs des antiquités et objets d'art d'une base de données interopérable avec les régions et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, et le lancement d'un plan national en faveur de la préservation du patrimoine en péril.

