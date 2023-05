Batteries électriques : Orano et le Chinois LTX investiront 1,5 milliard d'euros à Dunkerque dans une usine de composants

Emmanuel Macron conserve la primeur des bonnes nouvelles. Le Chinois XTC et le Français Orano s'apprêtent à investir 1,5 milliard d'euros et à créer 1.700 emplois dans une usine de production de batteries de lithium à Dunkerque (Nord).

« On vient de signer avec XTC et Orano la production de matériaux de cathodes pour les batteries lithium », a-t-il confirmé lors de son déplacement, précisant que le projet se chiffrait à « 1,5 milliard d'euros pour 1.700 emplois ».

Cette implantation industrielle s'ajoute à l'arrivée prochaine d'une usine pour 5,2 milliards d'euros du groupe taïwanais ProLogium dans la même ville, confirmée jeudi 11 mai par l'entreprise avec à la clé 3.000 emplois dans l'usine et 12.000 emplois indirects pour le territoire.

« 20.000 emplois » annoncés autour de Dunkerque

« Avant la fin de la décennie, on aura plus de 20.000 emplois nouveaux sur le bassin du Dunkerquois, a affirmé Emmanuel Macron. On va mettre le paquet sur les compétences et la formation, c'est la mère des batailles ». Orano a prévu de communiquer sur ce sujet à l'occasion sommet Choose France, organisé lundi 15 mai à Versailles, par l'Elysée, pour attirer les investisseurs étrangers. De son côté, XTC New Energy Materials est un spécialiste de la production de matériaux pour les batteries au lithium.

Après avoir présenté jeudi les contours de la loi sur l'industrie verte, le chef de l'Etat veut convaincre que la dynamique de réindustrialisation de la France est enclenchée. Il avait pourtant déploré à la même occasion le fait que « la France se soit davantage désindustrialisée que les autres pays en Europe, (...) parfois on l'a laissée faire (...), et puis cela a été subi. On a perdu 12 points de parts de l'industrie dans le PIB ». Et de pointer que nous avons « un différentiel de dix points par rapport à nos voisins allemands (...) [en termes de PIB par habitant]. Ce n'est pas tenable ».

Les Hauts-de-France, pôle émergent des batteries

Pour attirer des investissements industriels, Emmanuel Macron veut éviter d'alourdir à nouveau le cadre réglementaire. Il assure qu'il ne faut plus « ajouter » de normes environnementales après l'application du Pacte vert de l'Union européenne pour rétablir de « la stabilité » en la matière. « Moi, je préfère des usines qui respectent nos normes européennes qui sont les meilleures, plutôt que ceux qui veulent encore ajouter des normes », a plaidé le chef de l'Etat, pour justifier son appel à une « pause » réglementaire au niveau européen.

Avant même les annonces de ce vendredi, trois implantations d'usines de batteries sont déjà programmées dans les Hauts-de-France. La première usine sera construite par ACC (coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz) et doit ouvrir prochainement à Douvrin près de Lens (Pas-de-Calais). Puis, une usine du groupe sino-japonais AESC-Envision fournira des batteries pour Renault à Douai (Nord) à partir de 2025. Enfin, le troisième site de la start-up grenobloise Verkor commencera sa production à Dunkerque à partir de mi-2025, avec également Renault pour principal client.

